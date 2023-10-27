美國賭盤看好遊騎兵搶下世界大賽G1 並以4勝2敗力退響尾蛇封王
MLB世界大賽將在台灣時間週六（28日），G1由美聯冠軍德州遊騎兵在主場迎戰國聯冠軍亞利桑那響尾蛇，《ESPN》也在昨（26日）公布G1雙方先發投手，遊騎兵將由本季至今季後賽未吞敗的Nathan Eovaldi主投，對決響尾蛇王牌Zac Gallen，其中美國博弈網站《BetGM》就給出遊騎兵奪冠賠率為-175（意思是你下注1元還要賠175元，最少需下注175元），響尾蛇賠率則為+145（下注1元獲勝贏145元），看好遊騎兵搶下G1，並在世界大賽以4勝2敗封王。
記者張志宇/綜合報導
根據《BetGM》透露，世界大賽首戰賠率看好遊騎兵獲勝為-150，響尾蛇獲勝則為為+125，而賭盤更預測遊騎兵以4勝2敗，在G6擊敗響尾蛇奪冠，賠率為+375，此外本屆世界大賽遊擊兵與響尾蛇都是從外卡戰打起的球隊。
其中在開季前，響尾蛇能夠贏下世界大賽的賠率為+5000（下注1元能拿回5000元），遊騎兵則是+1800下注1元能拿回1800元），至於世界大賽MVP的賠率最高為遊騎兵Coery Seager的+500，第二高為遊騎兵Adolis Garcia的+600，響尾蛇Ketel Marte則是第三+900，第四為響尾蛇Corbin Carroll+1100，第五是遊騎兵Marcus Semien的+1400。
響尾蛇本季則是睽違22年再闖入世界大賽，前一次為2001年，並順利在世界大賽擊敗紐約洋基捧起隊史首冠，遊騎兵上次闖入世界大賽為2011年，該年最終不敵聖路易紅雀，無緣拿下隊史首冠。