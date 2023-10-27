CoCo、迷客夏等3大手搖飲料「奶茶買一送一」！星巴克也買一送一

集五大地區貴族菜！最美印度餐廳「夏花餐室」　美威鮭魚開旗艦店

▲籌備三年、被封為「最美印度餐廳」的「夏花餐室」，於新光三越Daimond Tower正式開幕，由獲米其林推薦的「想想廚房」主廚Vaz Joseph Elias為推手，資深印度主廚Wilfred John Coelho領軍。（圖／記者葉盛耀攝）
▲籌備三年、被封為「最美印度餐廳」的「夏花餐室」，於新光三越Daimond Tower正式開幕，由獲米其林推薦的「想想廚房」主廚Vaz Joseph Elias為推手，資深印度主廚Wilfred John Coelho領軍。（圖／記者葉盛耀攝）

記者葉盛耀/綜合報導

籌備三年被封為「最美印度餐廳」的「夏花餐室」，於台北東區美食新地標「Daimond Tower台北之星」二館三樓正式開幕，餐廳由多次獲得米其林推薦的「想想廚房」主廚Vaz Joseph Elias為推手，邀請資深印度主廚Wilfred John Coelho領軍，率領多位各擅勝場的印度廚師團隊，餐廳菜單以印度地理五大地理區各邦貴族料理為原點，佐以當代手法呈現。另外，「Supreme Salmon美威鮭魚」也進駐「新莊宏匯廣場」，成為全台第一家最大直營旗艦店。

我是廣告 請繼續往下閱讀
店名取自印度著名詩人泰戈爾的名作「生如夏花」，意指要以夏日之花的盛開奔放，傳遞料理人的熱情，更期待藉著許多台灣首見的菜色，讓饕客進入全新版圖。餐廳空間聘由Woolloomooloo創辦人建築師楊啟鉉Jimmy操刀，氛圍沈穩又現代，入口處有印度地圖與香料牆面，餐廳右邊是大理石餐吧，上方是手繪壁畫，左邊是座位區，更有5米落地窗，可延引台北東區繁華市景，一開幕，就被封為最美印度餐廳。

▲夏花餐室的幕後推手Joseph（左）與主廚Wilfred（右）。（圖／夏花餐室提供）
▲夏花餐室的幕後推手Joseph（左）與主廚Wilfred（右）。（圖／夏花餐室提供）
Wilfred John Coelho提到，印度幅員廣大、人口眾多，歷史文化與風土物產多變，由北到南各邦（State）各有不同烹飪手法。例如由東部至南部的沿海地區大量食用海鮮，中部則愛吃肉食，天主教與回教徒聚集的區域則是偏愛牛肉等。因此餐廳除了呈現各自擅長的貴族佳餚，亦會依照地區特色供應各式濃郁咖哩、坦都窯烤或煎烤與烤餅等。

像是喀拉拉的葉包魚，是印度最南端的喀拉拉海鮮料理手法，嚴選安永鮮物的龍虎石斑，先煎過再以香蕉葉包裹後烤炙，洋蔥、芥末籽、椰子、番茄、羅望子、咖哩葉、辣椒等調味，魚肉果然香嫩無比。果阿的鑲肉透抽是來自西部海岸線開端的果阿邦（Goa），以店家自製的辣味肉餡填入宜蘭船釣透抽，香辣開胃。

▲喀拉拉的葉包魚，是印度最南端的喀拉拉海鮮料理手法，魚肉吃起來香嫩無比。（圖／記者葉盛耀攝）
▲喀拉拉的葉包魚，是印度最南端的喀拉拉海鮮料理手法，魚肉吃起來香嫩無比。（圖／記者葉盛耀攝）
▲鑲肉透抽是以店家自製的辣味肉餡填入宜蘭船釣透抽中做成，透抽Ｑ脆，滋味香辣開胃。（圖／記者葉盛耀攝）
▲鑲肉透抽是以店家自製的辣味肉餡填入宜蘭船釣透抽中做成，透抽Ｑ脆，滋味香辣開胃。（圖／記者葉盛耀攝）
勒克瑙總督的串燒羊肉是中部大城勒克瑙的代表菜系，多汁的羊肉串燒搭配主廚精心準備的薄荷甜菜根及自製綠醬，口感香嫩不柴。

▲勒克瑙總督的串燒羊肉是中部大城勒克瑙的代表菜系，羊肉串燒多汁香嫩。（圖／記者葉盛耀攝）
▲勒克瑙總督的串燒羊肉是中部大城勒克瑙的代表菜系，羊肉串燒多汁香嫩。（圖／記者葉盛耀攝）
別忘記要點份烤餅搭配各式咖哩，起司球白咖哩是來自喀什米爾的菜餚，塞滿果乾與堅果的Paneer起司與馬鈴薯球，以綠荳蔻、腰果奶油醬燉煮，甜鹹兼備。庫格的豬五花黑咖哩是Wilfred的家鄉菜，來自南部卡納塔卡邦，以黑醋、香料、焦糖化的紅蔥頭，來燉煮台灣田尾胡蘿蔔豬的豬五花部位，香濃卻不膩口。

▲現做烤餅配上各式口味的咖哩，最能體驗感受印度菜親民又深奧的精髓。（圖／記者葉盛耀攝）
▲現做烤餅配上各式口味的咖哩，最能體驗感受印度菜親民又深奧的精髓。（圖／記者葉盛耀攝）
飲務團隊亦將發揮所長，除了經典的香料奶茶Masala Chai、優格飲Lassi外，也設計多款充滿印度風情的調酒，像是Jharkhand，是以蘭姆酒為基酒，搭配檸檬香茅、百里香、蜂蜜、熱帶果汁等，充滿香草與果香，呈現東印賈坎德邦叢林茂密及物產多樣的熱帶情調。

▲Jharkhand是以蘭姆酒為基酒，搭配檸檬香茅、百里香等香料調製，酸甜爽口但後勁頗濃。（圖／記者葉盛耀攝）
▲Jharkhand是以蘭姆酒為基酒，搭配檸檬香茅、百里香等香料調製，酸甜爽口但後勁頗濃。（圖／記者葉盛耀攝）
另外，全球最大挪威鮭魚供應商MOWI美威集團在亞洲首創的鮭魚品牌「Supreme Salmon美威鮭魚」，品牌成立10週年之際，進駐「新莊宏匯廣場」，成立全台第六家亞洲唯一的美威鮭魚專賣店「宏匯新莊店」。

▲「Supreme Salmon美威鮭魚」進駐「新莊宏匯廣場」，是全台第一家最大直營旗艦店。（圖／美威鮭魚提供）
▲「Supreme Salmon美威鮭魚」進駐「新莊宏匯廣場」，是全台第一家最大直營旗艦店。（圖／美威鮭魚提供）
美威五星研發團隊將菜單全面進化，以「悠閒慢食」模式聚焦鮭魚最自然鮮甜的滋味，除了經典料理之外，還有獨家限定全新餐點，例如「味噌牛奶鮭魚石狩鍋」、「焦糖鮭蜜披薩」、「南洋香辣海鮮義大利麵」等，以及更多生魚美饌系列，像是「日式燒霜嫩鮭蓋飯」、「燒霜鮭魚凱薩沙拉」等，也推出多款酒類、咖啡、氣泡飲品，搭配「炭烤鮭魚飯糰」、「明太子鮭魚脆球」、「泰式香酥鮭魚肚條」等小食都適合。

▲新分店也推出許多新菜色，「南洋香辣海鮮義大利麵」、「燒霜鮭魚凱薩沙拉」等。（圖／美威鮭魚提供）
▲新分店也推出許多新菜色，「南洋香辣海鮮義大利麵」、「燒霜鮭魚凱薩沙拉」等。（圖／美威鮭魚提供）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！
 

新光三越「Diamond Towers鑽石塔」10/7試營運！品牌、美食一次看

新光三越「Diamond Towers鑽石塔」今試營運　交通資訊一次看

獨／新光三越鑽石塔還沒開幕！今3餐廳照營業　這家客滿到10月底

線上旅展／自助餐券買一送一！僅今天12點開賣　台北萬豪限量優惠

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞