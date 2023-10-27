集五大地區貴族菜！最美印度餐廳「夏花餐室」　美威鮭魚開旗艦店

我是廣告 請繼續往下閱讀
Wilfred John Coelho提到，印度幅員廣大、人口眾多，歷史文化與風土物產多變，由北到南各邦（State）各有不同烹飪手法。例如由東部至南部的沿海地區大量食用海鮮，中部則愛吃肉食，天主教與回教徒聚集的區域則是偏愛牛肉等。因此餐廳除了呈現各自擅長的貴族佳餚，亦會依照地區特色供應各式濃郁咖哩、坦都窯烤或煎烤與烤餅等。
像是喀拉拉的葉包魚，是印度最南端的喀拉拉海鮮料理手法，嚴選安永鮮物的龍虎石斑，先煎過再以香蕉葉包裹後烤炙，洋蔥、芥末籽、椰子、番茄、羅望子、咖哩葉、辣椒等調味，魚肉果然香嫩無比。果阿的鑲肉透抽是來自西部海岸線開端的果阿邦（Goa），以店家自製的辣味肉餡填入宜蘭船釣透抽，香辣開胃。
勒克瑙總督的串燒羊肉是中部大城勒克瑙的代表菜系，多汁的羊肉串燒搭配主廚精心準備的薄荷甜菜根及自製綠醬，口感香嫩不柴。
別忘記要點份烤餅搭配各式咖哩，起司球白咖哩是來自喀什米爾的菜餚，塞滿果乾與堅果的Paneer起司與馬鈴薯球，以綠荳蔻、腰果奶油醬燉煮，甜鹹兼備。庫格的豬五花黑咖哩是Wilfred的家鄉菜，來自南部卡納塔卡邦，以黑醋、香料、焦糖化的紅蔥頭，來燉煮台灣田尾胡蘿蔔豬的豬五花部位，香濃卻不膩口。
飲務團隊亦將發揮所長，除了經典的香料奶茶Masala Chai、優格飲Lassi外，也設計多款充滿印度風情的調酒，像是Jharkhand，是以蘭姆酒為基酒，搭配檸檬香茅、百里香、蜂蜜、熱帶果汁等，充滿香草與果香，呈現東印賈坎德邦叢林茂密及物產多樣的熱帶情調。
另外，全球最大挪威鮭魚供應商MOWI美威集團在亞洲首創的鮭魚品牌「Supreme Salmon美威鮭魚」，品牌成立10週年之際，進駐「新莊宏匯廣場」，成立全台第六家亞洲唯一的美威鮭魚專賣店「宏匯新莊店」。
美威五星研發團隊將菜單全面進化，以「悠閒慢食」模式聚焦鮭魚最自然鮮甜的滋味，除了經典料理之外，還有獨家限定全新餐點，例如「味噌牛奶鮭魚石狩鍋」、「焦糖鮭蜜披薩」、「南洋香辣海鮮義大利麵」等，以及更多生魚美饌系列，像是「日式燒霜嫩鮭蓋飯」、「燒霜鮭魚凱薩沙拉」等，也推出多款酒類、咖啡、氣泡飲品，搭配「炭烤鮭魚飯糰」、「明太子鮭魚脆球」、「泰式香酥鮭魚肚條」等小食都適合。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！