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宏佳騰 STR 250 特仕版全數完售！ 現正推出 STR 250 標準版購買意願調查

▲宏佳騰 STR 250 特仕版全數完售！ 現正推出 STR 250 標準版購買意願調查
▲宏佳騰 STR 250 特仕版全數完售！ 現正推出 STR 250 標準版購買意願調查

2GameSome - 有車賞

宏佳騰於10月19日的25週年發表會上推出全新絕對力量STR 250特仕版，作為白牌頂規王者，STR 250在發布前即受到廣大車友關注，特仕版上市後更是引爆購車熱潮，限量200台僅三天便全數售罄，緊急增額150台也已火速完售！宏佳騰將持續擴大量能，安排生產出車；另外，為回應消費者期待並感謝支持，宏佳騰搶先公開全新STR 250標準版即將於2024年Q1上市消息，現正加碼推出早鳥優惠，即日起至11月30日，凡填寫STR 250標準版購買意願表單，即享STR 250標準版購車金$1,000元，再抽極限量1:10 STR模型，共五組。

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STR 250特仕版擁有6.5（kg/ps）的最佳馬力重量比，堪比黃牌的24ps同級最強動力，以及0-60km/hr僅需4.5秒的犯規級加速表現，加上獨家調校的特殊汽車等級高強度車架，不只強化剛性，搭配35mm重機等級強化前叉、無段可調氮氣後避震，更大幅提升操控靈活性，給予車主卓越駕馭體驗；STR 250特仕版採用Class D汽車等級低耗能高亮度大燈，在夜間提供絕佳視野，並配備MAXXIS瑪吉斯半熱熔R1n輪胎，提升路面抓地力，為行車安全升級；此外，STR 250特仕版擁有科技感流線外型，更標配獨家CROXERA 2智慧儀表，4.2吋IPS全彩數位大螢幕，不僅有測速照相提醒，還有輔助導航、速限、油量不足自動提醒，及手機來電等多項功能，貼心扮演你的專屬智能助理。

天氣轉涼，快把握秋季的尾巴，享受微風輕拂的驅車樂趣。宏佳騰現正祭出多項購車方案，除了新推出的25週年特仕車優惠外，另有老車主感恩回饋方案，最多現折$15,000元，另新增STR 300特仕版供老車主選擇，購車即享$5,000元折扣金；此外，宏佳騰25週年油電齊發，各車型優惠加碼延長至11月30日，入主新車即享最多萬元折扣，再享好禮多重送！敬請消費者把握機會選購愛車。

車款

車色

優惠方案

STR 300 特仕版

荒漠沙

*購車即贈極限量1:10 STR模型車、大通雙鏡頭行車記錄器組（總價值超過萬元，工資另計）

耀日紅

3D-350R

荒漠沙

優惠方案二選一

*現金購車現折$10,000元

*信貸享12/24/36/48期分期0利率

墨軍綠

消光黑

Ai-1 Ultra Belt特仕版

荒漠沙

*現金購車現折$3,000元

*購車即贈AiR-1 機車行車記錄器、極簡風飾桿、輕量化鋁合金腳踏墊（總價值近$10,000元，工資另計）

優惠車款

內容

燃油機車優惠車款

STR 300 特仕版

購車即補助$5,000元

STR 300 一般版

即日起-112/11/15購車即補助$15,000元

New CO-IN 入門版

購車即補助$8,000元

Dory 125 碟煞版

購車即補助$7,000元

Gather 125

購車即補助$13,000元

智慧電車優惠車款

Ai-1 Ultra Belt 一般版

購車即補助$15,000元

Ai-1 Ultra ABS

購車即補助$11,000元

Ai-2 Gather/+

Ai-2 Gather+購車即補助$13,000元；Ai-2 Gather購車即補助$12,000元

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