▲宏佳騰 STR 250 特仕版全數完售！ 現正推出 STR 250 標準版購買意願調查

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天氣轉涼，快把握秋季的尾巴，享受微風輕拂的驅車樂趣。宏佳騰現正祭出多項購車方案，除了新推出的25週年特仕車優惠外，另有老車主感恩回饋方案，最多現折$15,000元，另新增STR 300特仕版供老車主選擇，購車即享$5,000元折扣金；此外，宏佳騰25週年油電齊發，各車型優惠加碼延長至11月30日，入主新車即享最多萬元折扣，再享好禮多重送！敬請消費者把握機會選購愛車。
車款
車色
優惠方案
STR 300 特仕版
荒漠沙
|*購車即贈極限量1:10 STR模型車、大通雙鏡頭行車記錄器組（總價值超過萬元，工資另計）
耀日紅
3D-350R
荒漠沙
|優惠方案二選一
*現金購車現折$10,000元
*信貸享12/24/36/48期分期0利率
墨軍綠
消光黑
Ai-1 Ultra Belt特仕版
荒漠沙
|*現金購車現折$3,000元
*購車即贈AiR-1 機車行車記錄器、極簡風飾桿、輕量化鋁合金腳踏墊（總價值近$10,000元，工資另計）
優惠車款
內容
|燃油機車優惠車款
STR 300 特仕版
|購車即補助$5,000元
STR 300 一般版
|即日起-112/11/15購車即補助$15,000元
New CO-IN 入門版
|購車即補助$8,000元
Dory 125 碟煞版
|購車即補助$7,000元
Gather 125
|購車即補助$13,000元
|智慧電車優惠車款
Ai-1 Ultra Belt 一般版
|購車即補助$15,000元
Ai-1 Ultra ABS
|購車即補助$11,000元
Ai-2 Gather/+
|Ai-2 Gather+購車即補助$13,000元；Ai-2 Gather購車即補助$12,000元