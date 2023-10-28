台南海尾境朝聖宮宮慶為三奶夫人祝壽

朝聖宮宮主吳威誠是果菜批發市場的肉攤老闆，雖然是豬肉商，卻熱愛攝影，曾擔任台南市攝影學會二十八屆和二十九屆理事長，多次得獎，也做了三十年的義消，為人熱心公益，但在五十歲之前對神明事一竅不通，有一年海尾香，媽祖經過肉攤，做生意中的太太突然整個人不對勁，還發出奇怪聲音，經詢問才知被神明附駕，再查還是較少聽過的三奶夫人。
建廟過程更是奇妙。他曾在市議員李慶信服務處工作，當時有人介紹李議員買海環路後來建朝聖宮的這塊地，結果因緣際會改由他買下一百二十坪魚塭地，加上建廟工程費四百萬元，他除向朋友借錢，還跑去銀行貸款，最後就靠自己一邊在菜市場豬肉攤做生意賺錢，一邊籌款建廟，終於在民國一百年建成，入火安座。
被「黃袍加身」擔任主委的施姓宗親會前理事長施瑞銘表示，吳威誠是他國中同學，廟建成時，他跑來銀樓店找他說神明選中他當主委，就這樣擔任朝聖宮主任委員十二年至今。
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每年宮慶前，廟方都會先前往分靈的祖廟宜蘭爐源寺謁祖，順便到宜蘭大里慶雲宮、蘇澳南天宮、中和福德正神、新營太子宮、鹿耳門天后宮、代天宮和海尾朝皇宮等交陪友廟進香，各友廟也將在下週四正壽日前來祝壽。
吳威誠指出，三奶夫人指得是義結金蘭的「臨水夫人」陳靖姑、二奶夫人林九娘、三奶夫人李三娘，世稱臨水三夫人、三奶夫人，此信仰來自福建，自古即是是婦女和兒童的守護神，三奶派又是小法界很有名的閭山派，常見於台灣宮廟的法事之中。