萬聖節11大優惠懶人包！麥當勞、拿坡里買1送1　肯德基炸雞餐399

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◾️麥當勞慶祝APP全球版上線！大薯、麥克雞塊「8款買一送一」優惠
10月26日至11月1日：「大薯買一送一」及「中杯可口可樂買一送一」優惠券。
10月30日至11月5日：「經典那堤（冰/熱）買一送一」 等優惠券。
11月6日至11月12日：「金黃地瓜條買一送一」及「經典美式（冰/熱）買一送一」。
11月8日至11月21日：於麥當勞餐廳消費及歡樂送網路訂餐，同享M Point兩倍送。
11月13日至11月19日：「4塊麥克鷄塊買一送一」。
◾️麥當勞歡樂送優惠代碼「FREE」！5款「買一送一」
麥當勞歡樂送即日起至11月14日（或送完為止），使用「麥當勞歡樂送」網路訂餐，訂單消費滿38元起，於購物車頁面促銷優惠碼處，輸入優惠代碼「FREE」，即享4塊麥克鷄塊、勁辣香鷄翅、金黃地瓜條、經典那堤（冰/熱）買ㄧ送一（5擇1）優惠。提醒大家，贈送品項與點購項目需相同，恕不更換其他品項；每筆訂單限使用乙次，本活動Uber Eats、Foodpanda均不適用；而且今天下午3點起，於歡樂送網路訂餐並登入全新麥當勞APP全球版會員帳號，就可享消費賺M Point累積點數。
◾️麥當勞 x NewJeans聯名包裝
麥當勞正與NewJeans推出聯名「NewJeans Chicken Dance Campaign」，打造4塊麥克雞塊、6塊麥克雞塊、10塊麥克雞塊、麥當勞分享盒、中杯冷飲杯及8號紙袋等限定包裝。即日起至11月14日（或用完為止），聯名活動期間，於麥當勞得來速購買麥當勞分享盒，加點「指定飲料享買一送一」，再加贈「可口可樂 NewJeans 限定紀念罐(330mL)」乙罐。
📌拿坡里炸雞3大「買一送一」優惠！提早迎戰雙11購物狂歡節
◾️即日起至11月2日，拿坡里炸雞專賣店限定，買「酷樂雞腿桶」送「滋汁腿排桶」，相當於炸雞「買一桶送一桶」！入手6支微辣炸雞腿，就免費贈送6塊微辣腿排，無論內用或外帶都只要特價390元（原價660元），現賺270元。
提醒大家，優惠限內用/外帶，外送不適用；限兌換指定商品，不可折抵現金或與其他優惠合併使用。建議可先電話預訂餐點、或線上訂餐並完成付款，再到店取餐更方便。
◾️慶祝雙11購物狂歡節，拿坡里披薩.炸雞即日起至11月12日，只要購買「一公斤腿排桶」，就送小披薩一個，下殺64折優惠只要超值價450元（原價709元）瘋狂價，而且外帶、內用都可享優惠。
◾️歡慶「義式炸雞」拿下「500盤」，即日起至11月12日，加碼凡至拿坡里點購炸雞類商品，可享「酥脆鱈魚香絲買一送一」。
📌肯德基萬聖節炸雞餐399元！1元爽吃炸雞蛋撻
肯德基萬聖節除了推出調皮搗蛋蛋撻「青蔥皮蛋蛋撻」，再祭出優惠炸雞餐399元！優惠代碼「50390」，爽吃「咔啦脆雞 x 4＋上校雞塊 x 4＋香酥脆薯(大)＋原味蛋撻禮盒＋可樂(中) x 2」只要399元。
肯德基官網預訂快取「隱藏優惠」，購買XL餐限定，加1元送「原味蛋撻」；購買桶餐限定，加1元送「1塊炸雞」或「4塊雞塊」。而且即日起至10月30日，單點/套餐/桶餐加點原味蛋撻禮盒，再免費贈送「１顆原味蛋撻」超值優惠，最高享有69折優惠。
📌必勝客「8款大披薩199元」！9吋小披薩送可樂也只要150元
必勝客萬聖節推出「幽靈腸粉鳳爪比薩」限定口味。即日起至11月10日前，平日外帶「8款13吋大披薩199元」！包括全新經典三重起司、黃金咖哩海鮮、四小福、日式照燒雞、羅勒青蔬、夏威夷、雙層美式臘腸、熱帶鳳梨鮮蝦，多達8種口味可選，通通只要199元，還加碼「免費升級薄脆餅皮」。
另外，必勝客也祭出味全龍封王優惠，即日起至10月31日，全台門市或電話訂購，告知優惠代碼「13730」，可享外送／外帶3個鬆厚大披薩666元起（限630元以下口味），再送1.25L可樂或兩杯玉米湯；優惠代碼「13731」則享外帶兩個9吋鬆厚小披薩299元（限410元以下口味），再加碼送副食3選1（1.25L可樂／兩杯玉米湯／3條德國芝心腸）。
📌達美樂5款大披薩「天天半價」199元！
台灣達美樂大披薩「天天半價」活動超長青！從8月起有夠大方優惠到現在，目前限定田園海陸四喜、蜜汁牛燒肉、田園酪梨沙拉、青醬海鮮、蒜香白醬雞肉，「天天外帶大披薩半價」，5款通通只要199元就能爽吃。
📌漢堡王吃貨周年慶：12款「買一送一」
漢堡王拚百貨週年慶，即日起至12月4日，推出「吃貨周年慶優惠券」，包括小華堡、脆洋蔥牛肉堡、經典脆雞堡、西部小華堡，4種漢堡都「買一送一」；雞塊買4送4、洋蔥圈(小)和薯條(中)也「買一送一」，而大杯飲料可樂、七喜、激浪、橘子汽水、檸檬紅茶5款通通「買一送一」。
📌薄多義7款披薩「買一送一」
薄多義義式手工披薩平日下午2點至3點（點餐時間），推出7款披薩「買一送一」優惠。提醒大家，指定披薩為蜂蜜米克斯披薩／蜜蘋披薩／夏威夷披薩／熔岩可可起司披薩餃／瑪格麗特披薩／德式香腸油漬蕃茄披薩／綜合野菇披薩；信義ATT店目前無參與；每日限量供應，活動期間到老闆喊卡為止。
📌德州美墨炸雞萬聖節「6塊雞桶360元」送美式薯球
萬聖節德州美墨炸雞推出風味變裝趴「美墨搞什麼鬼」，即日起購買「6塊雞桶優惠價360元」（原價414元）再送美式薯球(小)一份。
還有天使VS惡魔多種口味炸雞變裝優惠，香濃爆漿起司雞柳條＋特調紅茶新品價220元（原價260元）、起司肉醬波浪薯條優惠價120元（原價150元），黃金帕馬森起司香脆辣雞翅（附墨西哥香辣醬）優惠價半打170元、ㄧ打330元；火辣酥炸雞皮新品價100元、韓式Samyang火辣炸雞堡優惠價200元（原價250元），韓式Samyang火辣雞翅 優惠價半打160元、ㄧ打310元。
📌21世紀風味館：買「搞怪萬聖餐」免費送「21香草烤半雞」
21世紀風味館即日起至10月31日，購買應景「搞怪萬聖餐」，21香草烤半雞(附一醬)＋起司烤餅(半)＋字母薯餅＋無糖四季春(L) x 2，優惠價485元（原價735元），就免費送「21香草烤半雞」。提醒大家，本活動美食外送平台、21TOGO門市、台大微風、士林中正恕不販售。
📌Oh！MAMA Chicken消費送「黑炸雞」
由網紅阿晋投資的Oh！MAMA Chicken美式炸雞，萬聖節推出「壞壞黑炸雞」限定口味搭配鬼椒醬。歡慶誠品生活南西店新開幕，即日起至11月12日開幕活動，到店消費就送「黑炸雞」一塊；而且逢甲店、勤美店同慶，到店消費升級套餐，也送「黑炸雞」一隻（限量贈送，送完為止）。
📌Mister Donut「10入甜甜圈299元」
Mister Donut不只應景萬聖節，推出搞怪可愛的萌物甜甜圈，期間限定6款萌怪甜甜圈，藍莓優格幽靈、焦糖獨眼波堤及南瓜巧貝等小怪物，即日起至10