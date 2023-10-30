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國產熱門休旅超級測試實駕！NISSAN X-TRAIL輕油電狠拚TOYOTA RAV4

▲國產熱門休旅超級測試實駕！NISSAN X-TRAIL輕油電狠拚TOYOTA RAV4
▲國產熱門休旅超級測試實駕！NISSAN X-TRAIL輕油電狠拚TOYOTA RAV4

2GameSome - 有車賞

以銷售數據分析，台灣汽車市場百萬級距中型SUV休旅車可說是當前熱區，每家車廠皆有重兵參戰，更可說是品牌造車科技之代表。此級距最新挑戰者NISSAN X-TRAIL除了先以品牌最新動力科技e-POWER具備無需充電的電動車特色、提供前所未有的用車體驗以外，全新推出的X-TRAIL輕油電國產動力車型，因科技特色與價格定位，不免將其與此級距銷售王者TOYOTA RAV4同場比較，兩者實力差距如何？2GameSome此次進行一場全方位的評比，答案就會呼之欲出！

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分析當前TOYOTA RAV4銷售比例，汽油與HYBRID油電動力車型銷售佔比約莫7：3，顯見多數消費者對於RAV4的整體車型設定而言，還是偏愛汽油車型；而以銷售主力而論，確實會與X-TRAIL輕油電國產車型正式對決，以2023年式兩台最高規格車型的售價相比，RAV4旗艦售價為新台幣116萬，X-TRAIL輕油電旗艦版則為122.9萬，後者硬生生多出6.9萬元，除了多出的輕油電的動力科技以外，入手X-TRAIL輕油電旗艦版對於消費者還會多獲得哪些配備呢？此篇就從外觀與內裝配備、空間機能、動力性能、安全科技到最後養車成本分析，提供消費者購車前最完整的參考價值。

TOYOTA RAV4旗艦乃是向車主商借，外觀經過小幅改裝升級，但動力與底盤皆維持原廠設定，進行比較仍有一定公平性。車價部分以2023年式官方公佈為116萬元。
TOYOTA RAV4旗艦乃是向車主商借，外觀經過小幅改裝升級，但動力與底盤皆維持原廠設定，進行比較仍有一定公平性。車價部分以2023年式官方公佈為116萬元。
X-TRAIL輕油電旗艦版2023年式官方售價則為122.9萬元。
X-TRAIL輕油電旗艦版2023年式官方售價則為122.9萬元。
外觀各有擅長 X-TRAIL輕油電旗艦版配備貼心實用

從美學設計面切入，兩者於造型面確實皆相當有各自特色，清楚說明其所代表背後品牌的最新設計語彙，但撇除因人而異的審美觀點，從對於消費者最有感的配備面討論，畢竟兩者皆為各自代表品牌在台灣的休旅旗艦，因此在配備面也相當豐富，兩者皆於頭尾燈配置了LED規格，且有皆有AHB遠近光燈自動調節系統，不過X-TRAIL輕油電旗艦版更針對前後霧燈升級LED規格，RAV4旗艦比較可惜的則是少了當家的Bi-Beam頭燈組，對比X-TRAIL輕油電旗艦版招牌的分離式頭燈設計，辨識度與質感確實是稍打折扣。

兩者皆換上了LED頭尾燈規格。
兩者皆換上了LED頭尾燈規格。
此外，身為市場新挑戰者，X-TRAIL輕油電旗艦版確實也在外觀設計與配備面下功夫，除了配備對於許多休旅玩家相當重視的車頂架以外，也加諸了作動時更為安靜的無飛漸式雨刷，也就是把雨刷噴頭設計於雨刷臂上，這兩個配備RAV4旗艦皆無。

僅有X-TRAIL輕油電旗艦版配備車頂架。
僅有X-TRAIL輕油電旗艦版配備車頂架。
內裝車室舒適度比較 X-TRAIL輕油電加添猛料 豪華度打趴同級

問世迄今歷經多次年式更新，RAV4旗艦已配備了12.3吋全數位儀表板與中控台的Drive+ Link 12.3吋Wi-Fi觸控式主機，同樣支援Apple CarPlay與Android Auto手機整合功能，但無配備原廠衛星導航功能；而座艙數位化程度X-TRAIL輕油電旗艦版表現同樣出色，甚至有過之而無不及，除了同樣皆為12.3吋的數位儀表板與數位影音主機，也都有Apple CarPlay與Android Auto手機整合功能以外，也配備有原廠衛星導航系統，甚至還有對手所沒有的10.8吋數位抬頭顯示器，有效將行車重要資訊投射於擋風玻璃上，減少駕駛開車時低頭觀看儀表的時間，提升駕駛主動安全表現。

因考量原廠規格不敷使用，RAV4旗艦的車主已自行升級中控台音響主機。
因考量原廠規格不敷使用，RAV4旗艦的車主已自行升級中控台音響主機。
RAV4旗艦的副駕駛仍維持手動調整。
RAV4旗艦的副駕駛仍維持手動調整。
X-TRAIL輕油電旗艦版針對儀表板與數位影音主機也皆導入12.3吋的數位螢幕規格。
X-TRAIL輕油電旗艦版針對儀表板與數位影音主機也皆導入12.3吋的數位螢幕規格。
X-TRAIL輕油電旗艦版另外配備10.8吋數位抬頭顯示器。
X-TRAIL輕油電旗艦版另外配備10.8吋數位抬頭顯示器。
另一點也是許多車主重視的座椅舒適度，RAV4旗艦僅針對駕駛提供八向電動調整功能，前排座椅則皆有加熱功能，但X-TRAIL輕油電旗艦版則是針對雙前座皆提供八向電動調整與兩向電動腰靠功能，且雙前座也皆有記憶功能，雖然沒有加熱功能，以台灣用車環境而言，雙前座皆有電動調整與記憶功能可能更為實用些許。但比較可惜的是，兩者皆無通風座椅，若堅持需要通風座椅，則可能要升級至RAV4 HYBRID旗艦等級以上才有配備。

X-TRAIL輕油電旗艦版雙前座椅皆有電動調整與記憶功能。
X-TRAIL輕油電旗艦版雙前座椅皆有電動調整與記憶功能。
進一步對比兩者座艙配備，X-TRAIL輕油電旗艦版明顯下了猛藥，如增加駕馭樂趣與掌控度的方向盤換檔撥片、添增實用性的對開式中央扶手置物開口設計、乘坐舒適度優異的3D超體感舒壓座椅、BOSE Premium Sound System音響等，皆是RAV4旗艦並無配備的差異處。而在實際試駕與試乘體驗後最有感的，則是在規格表上所沒有標註的「行車質感」，特別是X-TRAIL輕油電旗艦版導入雙層隔音玻璃與全車靜音工程，以同級距對手而論，X-TRAIL輕油電旗艦版確實營造了名列前矛的靜肅性，不僅增加行車舒適度，更提供音響表現最佳的發揮舞台，這一點確實建議消費者購車前實際體驗一番會有更深刻感受。

X-TRAIL輕油電旗艦版的對開式中央扶手置物開口設計，使用上更添便利。
X-TRAIL輕油電旗艦版的對開式中央扶手置物開口設計，使用上更添便利。
X-TRAIL輕油電旗艦版配備BOSE Premium Sound System音響規格。
X-TRAIL輕油電旗艦版配備BOSE Premium Sound System音響規格。
X-TRAIL輕油電旗艦版最讓人有感的莫過是同級中數一數二的隔音表現，連同場體驗的RAV4旗艦車主都表示相當優異。
X-TRAIL輕油電旗艦版最讓人有感的莫過是同級中數一數二的隔音表現，連同場體驗的RAV4旗艦車主都表示相當優異。
後座空間機能皆出色  細節大有不同

車身尺碼4600x1855x1685mm的RAV4旗艦車型，擁有2690mm軸距長度，與X-TRAIL輕油電旗艦版4678x1840x1727mm車身規格與2705mm軸距長度而論，後者於規格上略勝一籌，但平心而論，兩者在乘坐空間表現上皆相當出色，其中針對後座空間表現，兩者皆有椅背角度調整功能，但X-TRAIL輕油電旗艦版更多了椅面前後滑移設計，且更貼心的是，後車門開啟角度高達85度，大開口優勢讓乘客上下車更容易以外，標準乘坐狀態下X-TRAIL輕油電旗艦版就有高達647公升的後廂容積，對於有空間需求或是喜歡戶外生活的家庭買家，X-TRAIL輕油電旗艦版展現相當實用的機能。

兩車的車身尺碼相當接近。
兩車的車身尺碼相當接近。
X-TRAIL輕油電旗艦版後座不僅椅背可調角度更大，還配備有椅面前後滑移功能。
X-TRAIL輕油電旗艦版後座不僅椅背可調角度更大，還配備有椅面前後滑移功能。
X-TRAIL輕油電旗艦版後車門高達85度開啟角度，讓乘客更方便上下車。
X-TRAIL輕油電旗艦版後車門高達85度開啟角度，讓乘客更方便上下車。
X-TRAIL輕油電發揮差異化優勢 性能與節能雙雙比較贏同級

兩者於動力面的配置也有明顯差異，RAV4旗艦搭載傳統自然進氣汽油引擎，2.0升排氣量可輸出173ps/6600rpm最大馬力與20.7kgm/4400~4900rpm最大扭力輸出，以當前動力科技而論確實不算太為出色；反觀X-TRAIL輕油電旗艦版車型，透過渦輪增壓系統與招牌的可變壓縮比引擎兩大科技加持，在僅1.5升排氣量中，就可榨出高達204ps/5600rpm最大馬力與30.6kgm/2800~4400rpm最大扭力輸出，除了動力輸出更強勁以外，一年11,920元的稅金負擔與16km/L的平均油耗表現，皆較RAV4旗艦的17,410元稅金負擔與15.3km/L平均油耗皆為出色。

兩車型動力規格上有明顯不同。
兩車型動力規格上有明顯不同。
RAV4旗艦車型在排氣量、動力輸出與油耗表現較為吃虧。
RAV4旗艦車型在排氣量、動力輸出與油耗表現較為吃虧。
造成兩者於性能與節能面差異的除了引擎本體科技以外，自然就是X-TRAIL輕油電旗艦版所配備的輕油電科技，12V架構的輕油電動力科技，配備有專用小馬達，整合了傳統車用發電機與啟動馬達，搭配0.13kWh小型鋰電池的架構，可以額外提供10Nm扭力輸出約20秒，根據測試，可降低約5~10%油耗支出；此外，也可在時速14km以下與怠速熄火停止時讓引擎停止供油，此時就由鋰電池與原本車上配備的鉛蓄電池來為車輛供電，在不影響行車安全與舒適度的前提下盡可能省油，且12V輕油電架構相對於傳統油電車款，在整體科技架構、製造成本、養護成本也較為友善。

藉由12V輕油電科技加持，X-TRAIL輕油電旗艦版在動能輸出、油耗表現、稅金負擔等面向皆明顯佔上風，且後續保養成本也沒有明顯提升。
藉由12V輕油電科技加持，X-TRAIL輕油電旗艦版在動能輸出、油耗表現、稅金負擔等面向皆明顯佔上風，且後續保養成本也沒有明顯提升。
主被動安全科技配備全出列 同級比較各有勝出

對於許多家庭購車首選的百萬級中型休旅車，安全面也是許多買家前入手前所重視的環節。兩者在主被動安全表現其實皆相當出色，RAV4旗艦透過TSS 2.0智動駕駛輔助系統的搭載，藉由ACC主動式車距維持定速系統、LTA車道循跡輔助系統的整合，擁有了Level 2等級的輔助駕駛功能，搭配BSM盲點偵測警示系統、RVC倒車影像輔助系統與PVM環景影像輔助系統等，提供不俗的主動安全規格，並配備有七具輔助氣囊與ISOI-FIX兒童安全座椅固定裝置。

而在X-TRAIL輕油電旗艦版部分，同樣也有當家招牌科技ProPILOT智行安全系統壓陣，除了有ICC智慧型全速域定速控制系統、LKA車道維持輔助系統與TJP交通壅堵輔助系統所構築的Level 2等級輔助駕駛功能以外，更有獨家的PFCW超視距車輛追撞警示系統，可以偵測前車與前前車的動態，爭取更多的反應時間，更有AI智能駕駛輔助系統，若發現相鄰車道有大車，則會自動地在原先行使的車道中調整位置，爭取更多的緩衝空間，以人工智慧達成更進階的防禦駕駛概念。此外，包含BSW盲點警示系統、RCTA後方車側警示系統、DAA駕駛疲勞警示皆配備以外，AVM 360度環景影像系統與MOD移動物體偵測系統也同樣具備，加上六具輔助氣囊與ISOI-FIX兒童安全座椅固定裝置，安全規格相當優異。

十萬公里養車費用總整理 同為日系熱門SUV  實際試算都省金

購入後的用車保養成本，當然也是許多車主所關心的，以下就附上兩款車型原廠所提供的保養與零件價格供參考。

車型

TOYOTA RAV4旗艦

NISSAN X-TRAIL輕油電旗艦版

初次保養哩程費用

0元

2,740元

原廠建議定保週期

每半年或1萬公里

1萬公里定保費用

2,492元

2,500元

2萬公里定保費用

4,227元

4,200元

3萬公里定保費用

3,202元

3,190元

4萬公里定保費用

5,771元

5,700元

5萬公里定保費用

3,202元

3,190元

6萬公里定保費用

4,227元

4,200元

7萬公里定保費用

3,202元

3,190元

8萬公里定保費用

8,279元

5,700元

9萬公里定保費用

3,202元

3,190元

10萬公里定保費用

7,422元

4,200元

累積至10萬公里總保養費用

45,226元

42,000元


車型

TOYOTA RAV4旗艦

NISSAN X-TRAIL輕油電旗艦版

消耗性零件

原廠機油/L

485元

498元

變速箱油/L

380元

438元

火星塞/顆

780元

880元

空氣濾芯/件

650元

648元

機油濾芯/件

300元

370元

雨刷片/組

1,300元

1,660元

前來令片/組

2,970元

4,020元

後來令片/組

2,060元

3,320元

前碟盤/組

2,350元

2,500元

後碟盤/組

2,040元

2,100元

非消耗性零件（料價，不含安裝）

頭燈總成/具

14,000

23,800

尾燈總成/具

14,000

5,760

前擋風玻璃/片

14,800

25,000

後擋風玻璃/片

6,820

22,200

前門車窗/片

3,040

3,750

後門車窗/片

2,450

1,250

後視鏡本體/個

10,440

9,000

前葉子板/片

6,070

15,800

前保桿外殼/支

4,240

9,900

後保桿外殼/支

12,330

2,480

引擎蓋/片

14,890

14,900

前車門總成(單邊)

NA

18,900

後車門總成(單邊)

NA

18,900

原廠鋁圈(個)

10,730

19,800

兩者比較之後可以發現，藉由輕油電架構的設計，X-TRAIL輕油電旗艦版並沒有在養護方面增加太多負擔，但也必須要肯定RAV4旗艦的是，縱使身為進口身份，但仍可將零件成本有效控制，降低入手後的用車成本，也難怪在銷售面上始終保持出色表現。

RAV4雖仍具優勢 X-TRAIL輕油電以料滿實在的規格配備 贏得推薦好評

兩相比較後，雖然X-TRAIL輕油電旗艦版較對手多出6.9萬的入手價格，但在配備、稅金、油耗面的差異後，兩者在入手價格面的差異確實可以忽略，且不得不說，以RAV4旗艦而論，此世代車型從2019年發表迄今，歷經超過三年時間，但藉由持續提升的產品配備表現，讓其仍保有一定的競爭力；而X-TRAIL輕油電旗艦版則清楚展現後追者優勢，針對市場領導者的各方面用心斟酌，提供消費者有感優化的配備與科技，展現更貼心、更實用且更安全的面向。

相信以此完整的比較後，可以讓有意願入手此級距或在此兩款車型猶豫的買家們相當具參考價值，針對自身購車習性選擇最適合自己的車，相信對於你而言就會是最完美的好車！

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