▲國產熱門休旅超級測試實駕！NISSAN X-TRAIL輕油電狠拚TOYOTA RAV4

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外觀各有擅長 X-TRAIL輕油電旗艦版配備貼心實用
從美學設計面切入，兩者於造型面確實皆相當有各自特色，清楚說明其所代表背後品牌的最新設計語彙，但撇除因人而異的審美觀點，從對於消費者最有感的配備面討論，畢竟兩者皆為各自代表品牌在台灣的休旅旗艦，因此在配備面也相當豐富，兩者皆於頭尾燈配置了LED規格，且有皆有AHB遠近光燈自動調節系統，不過X-TRAIL輕油電旗艦版更針對前後霧燈升級LED規格，RAV4旗艦比較可惜的則是少了當家的Bi-Beam頭燈組，對比X-TRAIL輕油電旗艦版招牌的分離式頭燈設計，辨識度與質感確實是稍打折扣。
此外，身為市場新挑戰者，X-TRAIL輕油電旗艦版確實也在外觀設計與配備面下功夫，除了配備對於許多休旅玩家相當重視的車頂架以外，也加諸了作動時更為安靜的無飛漸式雨刷，也就是把雨刷噴頭設計於雨刷臂上，這兩個配備RAV4旗艦皆無。
內裝車室舒適度比較 X-TRAIL輕油電加添猛料 豪華度打趴同級
問世迄今歷經多次年式更新，RAV4旗艦已配備了12.3吋全數位儀表板與中控台的Drive+ Link 12.3吋Wi-Fi觸控式主機，同樣支援Apple CarPlay與Android Auto手機整合功能，但無配備原廠衛星導航功能；而座艙數位化程度X-TRAIL輕油電旗艦版表現同樣出色，甚至有過之而無不及，除了同樣皆為12.3吋的數位儀表板與數位影音主機，也都有Apple CarPlay與Android Auto手機整合功能以外，也配備有原廠衛星導航系統，甚至還有對手所沒有的10.8吋數位抬頭顯示器，有效將行車重要資訊投射於擋風玻璃上，減少駕駛開車時低頭觀看儀表的時間，提升駕駛主動安全表現。
另一點也是許多車主重視的座椅舒適度，RAV4旗艦僅針對駕駛提供八向電動調整功能，前排座椅則皆有加熱功能，但X-TRAIL輕油電旗艦版則是針對雙前座皆提供八向電動調整與兩向電動腰靠功能，且雙前座也皆有記憶功能，雖然沒有加熱功能，以台灣用車環境而言，雙前座皆有電動調整與記憶功能可能更為實用些許。但比較可惜的是，兩者皆無通風座椅，若堅持需要通風座椅，則可能要升級至RAV4 HYBRID旗艦等級以上才有配備。
進一步對比兩者座艙配備，X-TRAIL輕油電旗艦版明顯下了猛藥，如增加駕馭樂趣與掌控度的方向盤換檔撥片、添增實用性的對開式中央扶手置物開口設計、乘坐舒適度優異的3D超體感舒壓座椅、BOSE Premium Sound System音響等，皆是RAV4旗艦並無配備的差異處。而在實際試駕與試乘體驗後最有感的，則是在規格表上所沒有標註的「行車質感」，特別是X-TRAIL輕油電旗艦版導入雙層隔音玻璃與全車靜音工程，以同級距對手而論，X-TRAIL輕油電旗艦版確實營造了名列前矛的靜肅性，不僅增加行車舒適度，更提供音響表現最佳的發揮舞台，這一點確實建議消費者購車前實際體驗一番會有更深刻感受。
後座空間機能皆出色 細節大有不同
車身尺碼4600x1855x1685mm的RAV4旗艦車型，擁有2690mm軸距長度，與X-TRAIL輕油電旗艦版4678x1840x1727mm車身規格與2705mm軸距長度而論，後者於規格上略勝一籌，但平心而論，兩者在乘坐空間表現上皆相當出色，其中針對後座空間表現，兩者皆有椅背角度調整功能，但X-TRAIL輕油電旗艦版更多了椅面前後滑移設計，且更貼心的是，後車門開啟角度高達85度，大開口優勢讓乘客上下車更容易以外，標準乘坐狀態下X-TRAIL輕油電旗艦版就有高達647公升的後廂容積，對於有空間需求或是喜歡戶外生活的家庭買家，X-TRAIL輕油電旗艦版展現相當實用的機能。
X-TRAIL輕油電發揮差異化優勢 性能與節能雙雙比較贏同級
兩者於動力面的配置也有明顯差異，RAV4旗艦搭載傳統自然進氣汽油引擎，2.0升排氣量可輸出173ps/6600rpm最大馬力與20.7kgm/4400~4900rpm最大扭力輸出，以當前動力科技而論確實不算太為出色；反觀X-TRAIL輕油電旗艦版車型，透過渦輪增壓系統與招牌的可變壓縮比引擎兩大科技加持，在僅1.5升排氣量中，就可榨出高達204ps/5600rpm最大馬力與30.6kgm/2800~4400rpm最大扭力輸出，除了動力輸出更強勁以外，一年11,920元的稅金負擔與16km/L的平均油耗表現，皆較RAV4旗艦的17,410元稅金負擔與15.3km/L平均油耗皆為出色。
造成兩者於性能與節能面差異的除了引擎本體科技以外，自然就是X-TRAIL輕油電旗艦版所配備的輕油電科技，12V架構的輕油電動力科技，配備有專用小馬達，整合了傳統車用發電機與啟動馬達，搭配0.13kWh小型鋰電池的架構，可以額外提供10Nm扭力輸出約20秒，根據測試，可降低約5~10%油耗支出；此外，也可在時速14km以下與怠速熄火停止時讓引擎停止供油，此時就由鋰電池與原本車上配備的鉛蓄電池來為車輛供電，在不影響行車安全與舒適度的前提下盡可能省油，且12V輕油電架構相對於傳統油電車款，在整體科技架構、製造成本、養護成本也較為友善。
主被動安全科技配備全出列 同級比較各有勝出
對於許多家庭購車首選的百萬級中型休旅車，安全面也是許多買家前入手前所重視的環節。兩者在主被動安全表現其實皆相當出色，RAV4旗艦透過TSS 2.0智動駕駛輔助系統的搭載，藉由ACC主動式車距維持定速系統、LTA車道循跡輔助系統的整合，擁有了Level 2等級的輔助駕駛功能，搭配BSM盲點偵測警示系統、RVC倒車影像輔助系統與PVM環景影像輔助系統等，提供不俗的主動安全規格，並配備有七具輔助氣囊與ISOI-FIX兒童安全座椅固定裝置。
而在X-TRAIL輕油電旗艦版部分，同樣也有當家招牌科技ProPILOT智行安全系統壓陣，除了有ICC智慧型全速域定速控制系統、LKA車道維持輔助系統與TJP交通壅堵輔助系統所構築的Level 2等級輔助駕駛功能以外，更有獨家的PFCW超視距車輛追撞警示系統，可以偵測前車與前前車的動態，爭取更多的反應時間，更有AI智能駕駛輔助系統，若發現相鄰車道有大車，則會自動地在原先行使的車道中調整位置，爭取更多的緩衝空間，以人工智慧達成更進階的防禦駕駛概念。此外，包含BSW盲點警示系統、RCTA後方車側警示系統、DAA駕駛疲勞警示皆配備以外，AVM 360度環景影像系統與MOD移動物體偵測系統也同樣具備，加上六具輔助氣囊與ISOI-FIX兒童安全座椅固定裝置，安全規格相當優異。
十萬公里養車費用總整理 同為日系熱門SUV 實際試算都省金
購入後的用車保養成本，當然也是許多車主所關心的，以下就附上兩款車型原廠所提供的保養與零件價格供參考。
|車型
|TOYOTA RAV4旗艦
|NISSAN X-TRAIL輕油電旗艦版
|初次保養哩程費用
|0元
|2,740元
|原廠建議定保週期
每半年或1萬公里
|1萬公里定保費用
|2,492元
|2,500元
|2萬公里定保費用
|4,227元
|4,200元
|3萬公里定保費用
|3,202元
|3,190元
|4萬公里定保費用
|5,771元
|5,700元
|5萬公里定保費用
|3,202元
|3,190元
|6萬公里定保費用
|4,227元
|4,200元
|7萬公里定保費用
|3,202元
|3,190元
|8萬公里定保費用
|8,279元
|5,700元
|9萬公里定保費用
|3,202元
|3,190元
|10萬公里定保費用
|7,422元
|4,200元
|累積至10萬公里總保養費用
|45,226元
|42,000元
|車型
|TOYOTA RAV4旗艦
|NISSAN X-TRAIL輕油電旗艦版
消耗性零件
|原廠機油/L
|485元
|498元
|變速箱油/L
|380元
|438元
|火星塞/顆
|780元
|880元
|空氣濾芯/件
|650元
|648元
|機油濾芯/件
|300元
|370元
|雨刷片/組
|1,300元
|1,660元
|前來令片/組
|2,970元
|4,020元
|後來令片/組
|2,060元
|3,320元
|前碟盤/組
|2,350元
|2,500元
|後碟盤/組
|2,040元
|2,100元
非消耗性零件（料價，不含安裝）
|頭燈總成/具
|14,000
|23,800
|尾燈總成/具
|14,000
|5,760
|前擋風玻璃/片
|14,800
|25,000
|後擋風玻璃/片
|6,820
|22,200
|前門車窗/片
|3,040
|3,750
|後門車窗/片
|2,450
|1,250
|後視鏡本體/個
|10,440
|9,000
|前葉子板/片
|6,070
|15,800
|前保桿外殼/支
|4,240
|9,900
|後保桿外殼/支
|12,330
|2,480
|引擎蓋/片
|14,890
|14,900
|前車門總成(單邊)
|NA
|18,900
|後車門總成(單邊)
|NA
|18,900
|原廠鋁圈(個)
|10,730
|19,800
RAV4雖仍具優勢 X-TRAIL輕油電以料滿實在的規格配備 贏得推薦好評
兩相比較後，雖然X-TRAIL輕油電旗艦版較對手多出6.9萬的入手價格，但在配備、稅金、油耗面的差異後，兩者在入手價格面的差異確實可以忽略，且不得不說，以RAV4旗艦而論，此世代車型從2019年發表迄今，歷經超過三年時間，但藉由持續提升的產品配備表現，讓其仍保有一定的競爭力；而X-TRAIL輕油電旗艦版則清楚展現後追者優勢，針對市場領導者的各方面用心斟酌，提供消費者有感優化的配備與科技，展現更貼心、更實用且更安全的面向。
相信以此完整的比較後，可以讓有意願入手此級距或在此兩款車型猶豫的買家們相當具參考價值，針對自身購車習性選擇最適合自己的車，相信對於你而言就會是最完美的好車！