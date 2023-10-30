▲ 【試駕】樂趣滿分 讓人想征服的無聲速度猛獸－Kia EV6 GT

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由於Kia Stinger退役，因此現在Kia的性能車空缺由EV6 GT接替，在動力部分EV6 GT的585hp最大馬力不僅遠遠高於Stinger，此性能甚至已媲美跑車水準，雖然性能到位但很好奇身為跨界車型的EV6 GT有何本事能承接性能地位？這部分接下來EV6 GT會用漂移模式與跑車型電子懸吊釋疑。
現今電動車要有大馬力甚至超過超跑都已是輕鬆事，但要兼具操控與樂趣就須仰賴調校功力，在此之前我們就對EV6 GT就抱著懷疑態度，為了證明性能本事台灣森那美就將EV6 GT帶去歇業四年於今年7月重啟的大鵬灣賽道，並規劃三項關卡活動進行試駕體驗。
以往賽道活動都會規畫加速項目，此次Kia也不免俗的安排直線加速體驗，但由於EV6 GT具備585hp最大馬力與75.5kgm峰值扭力，因此關卡內容決定將加速門檻提升到0～160km/h。EV6 GT除較一般車型擁有更大動力外，也具備GT模式、雙逆變器與馬達最大轉速21,000rpm等特性，在GT模式全力踩下動能踏板後，一股強大推力就立即迸發，緊接著就帶來些微類似靈肉分離的加速感受，最終在載著人情況下跑出0～100km/h 3.847秒、0～160km/h 8.035秒成績。
方才有說電動車要做到大馬力不是難事，但要有穩定或有樂趣的操控就得仰賴調校功力，對此第二關則安排繞錐、S型和彎中路線與等綜合項目，為了增加趣味性，該關卡也加入計時挑戰，並且撞倒錐筒還會有加秒數的懲罰，因此若一昧的求快只會得到反效果，由於為怕掃錐筒增加秒數，因此決定採保守策略。在進行S型路線與繞錐時可感受到搭載跑車型電子懸吊與車身剛性強化的EV6 GT有著相當沉穩的動態反應，在快速連續左右轉向也沒有多餘的晃動，接著進入彎中路線也有良好的循跡性，最後則僥倖的獲得該梯次第二名成績。
EV6 GT除了加速強勁與優異操控外還具備漂移模式，在完成啟動步驟後，EV6 GT就會切換成純後驅狀態，對此教練就載著媒體依序體驗，在強大動力驅動下很輕鬆就能做出漂移動作，於彎道上捲起白煙劃過美麗的弧線，而且數趟下來車輛狀態沒有任何衰退依舊穩定。
賽道活動當然不免俗的要有全賽道試駕體驗，而這也是能徹底檢視EV6 GT能耐的項目，EV6 GT與一般EV6一樣具備 i-Pedal模式，且教練也調整至 i-Pedal Max狀態即開啟GT模式，由於相當好奇以 i-Pedal跑賽道會是何種感受因此決定不改變設定。
在進入第一個彎便立即感受到EV6 GT的RBM最大動能制動系統0.6G回充力道所帶來的減速效果，因此只需再輕踩煞車就能讓車輛通過彎道，EV6 GT不只在性能上承接Stinger性能地位，在經過幾個彎後就發現EV6 GT有著和一般EV6截然不同的風格，並帶有讓人想要征服的好動不安個性。在直線底若重踩煞車車尾會微微擺動，在彎中對待踏板也不能用燃油車方式，其深度必需細膩掌握，因只要稍微過多能量輸出就會讓車輛偏離預期路線，但只要拿捏得宜EV6 GT車尾就會以略帶滑的方式通過彎角，而偏後驅的個性搭配跑車型電子懸吊和e-LSD電子限滑差速器，不僅有效抑制側傾，在賽道上也帶來樂趣滿分的表現。
EV6 GT動力雖大但並不至於會帶來令人噁心的加速感受，跑車化電子懸吊於賽道上也沒有過於硬派的設定，而敏感的車尾和偏後驅帶滑的入彎個性，更是帶來充滿樂趣讓人欲罷不能的動態表現，除此之外完善的配備與主被動安全和續航表現也適合用於日常代步。而EV6 GT雖然承接Stinger性能地位，但這只是燃油交棒給電動而已，對於Kia來說EV6 GT只是性能電動化開端，因為未來新世代電動車都會有GT車型。