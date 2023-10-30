11月3日「木星衝」達最大亮度！整晚肉眼可見 觀賞秘訣、方位曝
本週五（11月3日）木星將達到「衝」的位置，太陽和木星會位在地球兩側、且赤經經度為180度，台北市立天文館研究組許晉翊指出，本次木星亮度可達-2.9等，僅次於當日亮度為-4.2等的金星，是夜空中排名第2亮的星，基本上肉眼可見，若使用雙筒或者小型望遠鏡，還能夠觀賞環繞木星公轉的四大衛星。
記者張志浩／綜合報導
據台北市立天文館資料顯示，木星是從太陽往外數的第5顆行星，也是太陽系中最大的行星。體積為地球的1321倍，質量為地球的318倍，主要由氣體和冰所組成，屬於「氣體巨行星」，目前已知它的已確認衛星達79顆，僅次於土星之後，整個木星系統宛如太陽系的縮影。
許晉翊提及，「木星衝」每年都會發生，但與地球的距離並無固定的週期性，且有別於多數行星的行徑軌道都是橢圓形的，木星看地球反而都是走比較圓的路徑，加上地球自轉影響，因此兩者距離都持續在不規律變動。去（2022）年9月，木星在衝的位置時，和地球距離5億9130公里，是60年來最靠近的一次，雖然今年距離拉遠，但仍頗具寬賞性。
台北市立天文館說明，週五木星到達衝的位置時，由於也剛好位於地球夜晚的方向，所以日落後木星就會從東方升起，基本上整晚都是欣賞木星的最佳時機，如果使用雙筒或者小型望遠鏡，還能夠觀賞環繞木星公轉的四大衛星。