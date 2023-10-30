遊戲還沒發行！《The Finals》公測人氣超夯 同時在線飆破26萬人
由 Nexon 旗下工作室 Embark Studios 開發的 FPS 射擊新作《The Finals》（最終決戰），在10月26日展開為期一週多的 PS5、Xbox Series X|S 與 PC Steam 跨平台限時公開 Beta 測試，最新數據顯示，在上週末，《The Finals》創下最高 26 萬人同時在線的驚人數字，遊戲尚未完全上市，就擠進 Steam 官方排行榜第4名，後勢看漲。
記者張志浩／綜合報導
《The Finals》為免費第一人稱動作射擊遊戲（FPS），主打快節奏、建築破壞、流暢體驗的3人團隊競技，玩家在遊戲內會扮演世界知名、以戰鬥為核心的遊戲節目「The Finals」的參賽者，在虛擬的競技場中與隊友並肩作戰，贏得比賽。
而翻開 SteamDB 數據，還處於公測階段的《The Finals》，昨（29）日在 Steam 最高同時上線人數曾一度攀升至26萬7874人，這數字也被 Steam 官方證實，已排入同時遊戲在線人數的第4位，僅次於《絕對武力 2》、《Dota 2》和《柏德之門 3》。
據悉，《The Finals》的開發工作室 Embark Studios ，許多人都是前 EA《戰地風雲》團隊成員，《The Finals》主要的遊戲內容，將以4組參賽者共12位玩家進行，目標為找到藏在城市中的「金庫」，並在有限的時間內一決生死，玩家也需透過角色間的相互配置，透過戰略阻止對方，或是摧毀建築減少掩護，終將金方塊帶回自己的隊伍據點存入就能獲勝。