▲ Volkswagen ID.3通過德國ADAC 10萬公里測試

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ADAC擁有1700萬會員，是歐洲第一，世界第三大的汽車協會，為保障用路人與交通工具使用者的權益，ADAC不定期針對市售熱門話題車款進行測試；而olkswagen ID.經DAC的 10萬公里測試後，繳出一張不錯的成績單。而ADAC這次的測試，很大部分是對電池效能進行驗證，例如：為了盡快達成10萬公里大關，ID.3 通常在快速充電站充電至 100%，讓車輛可以在滿電狀態下近下一階段測試，每一階段有時需要數天的時間。
除了路試，ID.3也在ADAC於萊希河畔的蘭茨貝格測試和技術中心，由工程師對 ID.3 進行了反覆檢查，ADAC 審視 8個主要標準和300多個子標準 - 從技術和安全性到操作、易於操作和環境影響等。
ADAC在經過此次測試後，建議車主要記得安裝更新後的軟體，在耐久測試期間，ID.3收到了許多軟體更新，除了將各種修復之外，新的軟體版本還讓充電功率提升到了170kW，而且新版軟體還顯著改善了短距離和0至5°C冬季溫度下的功耗，這些新的更新對車主在使用車輛時帶來正向影響。
同時，ID.3也透過軟體更新獲得了新的電動車路線規劃功能，也受到了ADAC測試人員的好評。在較長里程的路線上，新的路線規劃功能會在盡快到達目的地的方式規劃充電行程，該系統除了評估電池充電狀態外，還會將當前的交通狀況與預判都考量進去，不斷地動態評估需要充電的距離與時間，並將充電樁效能也納入評估，因此在路線規劃時可提供距離較近之兩個高功率充電站資訊，而不是單純提供低功率、長時間充電站。
最後ADAC的工程師還發現，ID.3在行駛超過10萬公里後，電池容量仍有93%，且高壓電池在使用兩年半後也沒有出現異常；Volkswagen保證ID.3 Pro S電池在運行八年或行駛16萬公里後仍具有至少原始淨容量的70%。