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暴力鴨小改換上Prius風格外觀？GR Yaris這樣改其實也頗帥

▲ 暴力鴨小改換上Prius風格外觀？GR Yaris這樣改其實也頗帥
▲ 暴力鴨小改換上Prius風格外觀？GR Yaris這樣改其實也頗帥

Carture 車勢文化

Toyota即將在2024年推出GR Yaris的小改款車型，關於動力以及變速箱部分也已經有不少傳聞，但是在外觀部分推測不會有太大的變化，但如果真的有變化，你會希望這輛車變得怎麼樣呢？現在設計公司Avante Design推出了他們對於GR Yaris改款的想像圖片，擁有許多Prius的元素在內，看起來其實也相當帥氣。

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Avante Design想像中的GR Yaris小改款模樣擁有許多Prius車款的元素在內，相當好看也擁有特別的風格。
Avante Design想像中的GR Yaris小改款模樣擁有許多Prius車款的元素在內，相當好看也擁有特別的風格。
暴力小鴨GR Yaris其實已經推出近四年的時間，也差不多到了小改款的時候，而先前其實就有消息傳出在2024年將會推出這輛車的小改款，不過在外觀部分應該只會針對保桿還有後方的尾翼做出調整，並且在內裝增添全數位儀表，動力部分提升到300匹的馬力，變速箱除了現有的六速手排配置，還會有一具專門為了這輛車打造八速自排變速箱，但現在Avante Design則是針對外觀部分利用電腦繪圖展現新世代車款風格，換上了Prius的造型設計相當亮眼。

這次的設計全部都由Avante Design自行想像，因此並沒有任何原廠的背書，之後的小改款可以說是完全不可能變成這樣，現在這輛車在保桿的變動相當少，而是在車頭的上半部，包含了頭燈組以及引擎蓋有所改變，頭燈換上了Prius的銳利風格，並且讓整個車頭更為線條化，引擎蓋上方還有開孔設計，讓整輛車的運動氣息更為強烈，圖片當中還將車身稍微降低，展現出低趴的特殊姿態，而後方也採用了貫穿式尾燈設計，整體來說結合了Toyota品牌現代化的特色以及GR特殊的性能風格，但這一切只存在於電腦當中，究竟小改款之後的GR Yaris會長什麼樣子？明年上半年應該就會陸續有消息傳出了。

車頭的設計擁有Prius的頭燈語彙，引擎蓋上還有開孔配置，線條化的感受非常明顯。
車頭的設計擁有Prius的頭燈語彙，引擎蓋上還有開孔配置，線條化的感受非常明顯。
新一代的Prius設計語彙其實非常運動化，與GR車款融合也相當合適。
新一代的Prius設計語彙其實非常運動化，與GR車款融合也相當合適。
不只是日行燈的線條相當銳利，特別的是在引擎蓋上也有許多剛硬的鈑金折線。
不只是日行燈的線條相當銳利，特別的是在引擎蓋上也有許多剛硬的鈑金折線。
電腦繪圖當中還將車輛設計的更為低趴，讓整體的運動敢再次提升。
電腦繪圖當中還將車輛設計的更為低趴，讓整體的運動敢再次提升。
車尾採用貫穿式尾燈設計，而整個燈組的風格也呈現出現代化感受。
車尾採用貫穿式尾燈設計，而整個燈組的風格也呈現出現代化感受。
目前關於GR Yaris的小改款會有哪些造型變化還是個謎，這一切都只是Avante Design的想像。
目前關於GR Yaris的小改款會有哪些造型變化還是個謎，這一切都只是Avante Design的想像。
預計在2024上半年就會有更多GR Yaris小改款的消息出現。
預計在2024上半年就會有更多GR Yaris小改款的消息出現。

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