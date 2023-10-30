▲ 暴力鴨小改換上Prius風格外觀？GR Yaris這樣改其實也頗帥

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暴力小鴨GR Yaris其實已經推出近四年的時間，也差不多到了小改款的時候，而先前其實就有消息傳出在2024年將會推出這輛車的小改款，不過在外觀部分應該只會針對保桿還有後方的尾翼做出調整，並且在內裝增添全數位儀表，動力部分提升到300匹的馬力，變速箱除了現有的六速手排配置，還會有一具專門為了這輛車打造八速自排變速箱，但現在Avante Design則是針對外觀部分利用電腦繪圖展現新世代車款風格，換上了Prius的造型設計相當亮眼。
這次的設計全部都由Avante Design自行想像，因此並沒有任何原廠的背書，之後的小改款可以說是完全不可能變成這樣，現在這輛車在保桿的變動相當少，而是在車頭的上半部，包含了頭燈組以及引擎蓋有所改變，頭燈換上了Prius的銳利風格，並且讓整個車頭更為線條化，引擎蓋上方還有開孔設計，讓整輛車的運動氣息更為強烈，圖片當中還將車身稍微降低，展現出低趴的特殊姿態，而後方也採用了貫穿式尾燈設計，整體來說結合了Toyota品牌現代化的特色以及GR特殊的性能風格，但這一切只存在於電腦當中，究竟小改款之後的GR Yaris會長什麼樣子？明年上半年應該就會陸續有消息傳出了。