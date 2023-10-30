想要實體按鍵自己做 特斯拉車主打造Model Y車機按鈕就跟原廠一樣契合
對於Tesla的車主來說，要擁有實體按鍵是非常困難的事，畢竟原廠就以螢幕控制為主推科技，就連檔位的控制也都是由螢幕操控，但是很多人還是希望可以擁有實體的按鍵，現在位於中國的車主還真的把這一排按鍵做出來了，可以完美操控Model Y的許多功能，而且整體的契合度看起來真的非常像原廠出品的產物。
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Tesla特斯拉的車迷可能對於使用螢幕操控車輛功能感到習慣，但是部分車主還是想要有實體按鍵，一位來自中國的Model Y車主就是如此，他想要實體按鍵的慾望甚至讓他進行車輛產品開發，真的讓他做出了與Model Y車輛可以完美契合的按鍵面板，但有些專家認為這可能不是該名車主自行開發的產物，而是在中國當地購買的額外加裝套件，不過現在這個套件似乎也尚未普及，在網路上看不到很多賣家在販售，因此可能真的是這名車主開發出的產品。
而這個實體按鍵的介面以及作工看起來都相當細緻，並且可以控制空調、雨刷、座椅、門鎖、行李箱開關、車門開關，過去許多人詬病要進到螢幕才可以操作的功能，透過一排按鍵可以完整實現，而且並不用針對車機有太多更動，只要卸下面板後方的兩顆螺絲，並且找到對應的接頭連結，這整排按鍵就可以完美與螢幕結合在一起，並且擁有完整的功能，如果是你會買這個按鍵嗎？畢竟他看起來真的有點實用，不過這樣的更動不曉得會不會對車輛軟體有什麼傷害就是了。