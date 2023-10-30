真「襄」！Ford 純電跑旅無侷限上市派對打造美式經典潮流魅力
Ford純電跑旅The All-Electric Ford Mustang Mach-E於上週五（10/27）在台北時尚據點春大直成功舉辦無侷限上市派對，邀請甫參加完台北時裝周的啦啦隊女神 林襄以及師妹小龍女 霖霖擔任主持人，不僅點綴出蘊藏於車身線條中的豐沛動能，更為Ford在台首款純電車完美釋放充滿時尚且美式調韻的熱情電力！
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派對全場星光閃爍、以美式潮流時尚為主軸，由「頑童」御用DJ Afro精彩刷碟炫技，搭配雷射光束帶動氣氛、眾人舉杯徐飲，接續更有媲美好萊塢等級的高難度特技垂降、美式輪鞋舞群以及全新世代The All-New Ford Mustang驚喜亮相，形成時尚與經典共存的難得畫面，但不變的是Mustang家族的美式自由奔放精神。同樣源自美國的嘻哈文化在台灣風行多年，以其自由的創作方式以及歌手的個人魅力引人入勝，此次派對偕同國際時尚雜誌GQ，特別邀請全能歌手ØZI以及饒舌創作歌手HowZ、超齡創作鬼才REX親臨參與，不僅大方流露時尚帥氣的摩登風格，同時藉由強烈個人風格更與Mustang家族的野性魅力相互襯托，形塑出當代電能風潮和趨勢的碰撞火花。ØZI在星二代光環中仍突破自我，創造出屬於自己的創作音樂風格與作品，和Ford Mustang Mach-E在經典Mustang家族中創新以及獨具特色的定位如出一轍。在訪談中表示十分享受開車自由無拘束的感覺，有機會也想要嘗試科技感十足的電動車，而現場展示的藍色Ford Mustang Mach-E GT酷帥的外型更深得他心！而與時尚圈頗有淵源的林襄在與Ford Mustang Mach-E整天近距離相處，合影時更直呼：「這是最重量級的時尚配件！」
Ford純電跑旅無侷限上市派對完美落幕，但更精采的才要開始，福特六和與科技新創「PaperPlane酒吧指南」獨家合作，即日起至11月30日止，於北、中、南三地推出以經典雞尾酒Derby發想的Mustang Mach-E獨家特調，Derby源於20世紀初美國肯塔基Derby的賽馬活動，作為冠軍慶功酒而誕生，調酒師捕捉賽馬中的狂熱與優雅精神，融合當代元素在創新調酒中，如同Ford Mustang Mach-E純電性能跑旅，展現經典與創新的完美結合。只要掃描QR code領取優惠後，即可獲得「純電之旅」專屬勳章兌換100元貴賓券[1]和限定桌布，憑券至台北Indulge Bistro、台中Tipsy Room及台南酣呷餐酒三間頂尖酒吧品味獨家特調，延續魅力十足的純電之旅！