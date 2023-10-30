▲踏上多彩多姿的夢想之路：台灣保時捷為多元共融而行

為了履行「Dream Together in Full Colors」主張，打造更豐富多彩的世界，台灣保時捷今年持續將永續行動拓展到不同議題層面，探索夢想的各種可能。上周末，台灣保時捷首度參加 Taiwan Pride遊行活動，除了支持LGBTQ+社群的平權主張，也以具體行動實踐保時捷對多元共融價值的承諾，與社會同行，打造平等、包容的社會。
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台灣保時捷總裁 Christian Nater 說道，「台灣保時捷很高興能以盟友身份參與Taiwan Pride遊行，慶祝我們每一個人獨特的色彩。台灣在 2019 年成為亞洲首個合法化同性婚姻的地區，在平權思維上領先亞洲，也讓台灣展現截然不同的社會氛圍和能量。我們非常榮幸能夠擁抱這種開放且包容的精神。本次參與遊行象徵台灣保時捷對多元共融有堅定信念，攜手 LGBTQ+ 社群，為創造更多元、多彩的世界貢獻一己之力。」
保時捷 2030 永續策略強調多元化以及賦予平等機會，這不僅包括性別平等，也擴大至對不同背景與性取向一視同仁的思維。保時捷期望2025年前將基層女性主管提高到20%、中階女性主管至18% 的目標；為落實品牌永續策略並促進多元團隊，台灣保時捷則已採取了有效的作為，團隊中匯集了來自 11 個地區的成員。
除了參與遊行活動，台灣保時捷今年也希望透過行動分享和諧、正向的力量，傳遞明確的訊息：重視多元共融、拒絕歧視，並致力為社會帶來正面的改變。
Taiwan Pride由支持 LGBTQ+ 平權的人們舉辦，齊聚不同領域的族群共同倡導多元平等、包容和愛。首次舉行於 2003 年，已發展為東亞規模最大的LGBTQ+ 活動。