GM Honda結束雙方婚姻關係，今後電動發展各自努力
2022年初GM與Honda高調宣布雙方將結婚，攜手合作替全新的Ultium電池打造新平台，但日前雙方卻宣布將離婚不再合作，而關於電動計畫就只能各自努力。
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為因應零碳排趨勢，各車廠都注入大量資源進行電動開發，其中GM就有開發出Ultium電池，而相對在電動領域起步較慢的Honda，為加快步調則在2022年初GM合作，同時也計畫於2027年時推出雙方合作開發的平價電動車平台，之後於2022年底Honda就帶來搭載Ultium電池的Prologue資訊，並預告會在2024年推出，而就在日前Honda也正式帶來Prologue規格資訊。其中Prologue車長為 4,877mm，擁有3,094mm軸距，動力方面具有288hp/46kgm最大動力，在配置85kWh電池模組有著約483公里的續航表現。
然而才合作約1年半的時間，日前雙方就宣布結束合作關係，之所以合作告吹據了解Honda認為開發成本與電池的續表現不符期望，當然最主要的原因來自於GM銷量和罷工行動對GM造成的損失。而此合作關係也代表著未來電動化發展就要各自努力，或是尋找其他合作夥伴，起步較慢的Honda未來會如何發展就讓人值得觀察，至於才剛推出的Prologue應該不至於會影響原訂計畫。