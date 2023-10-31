市場憂壽險業入不敷出、現金告急 壽險公會提3點說明流動性無虞
針對市場擔憂壽險業入不敷出加劇、現金告急，壽險公會今（31）日提出3點回應，強調壽險業保費收入及利息收入足夠支應保險給付需求，無入不敷出情事，同時，截至9月底壽險業銀行存款規模逾7100億，資金水位充裕，而且主管機關持續密切監控流動性，也提供業者多元工具能支應流動性需求。
記者顏真真／台北報導
壽險公會指出，壽險公司現金流量概況，並非單看保費收入及保險給付，壽險業坐擁逾31兆投資資產，每年挹注可觀的利息、股利、租金及資本利得等投資收益，亦為支應保險給付的資金來源。2023年1月至9月壽險業單利息收入即估計近6200億元，因此，綜合考量保費收入及利息收入後，現金流入遠大於保險給付，淨現金流入近5000億元，無所謂入不敷出情事。
壽險公會還說，壽險業現金部位充足，截至9月底壽險業銀行存款規模逾7100億元，資金水位充裕，帳上亦持有大量高品質且流動性佳的金融資產，可隨持挹注資金需求，確保流動性穩健無虞。
壽險公會也強調，壽險業向來重視資金管理的穩健性及安全性，去年以來即審慎應對流動性管理議題，主管機關亦密切追蹤業者資金流動性，近年陸續透過法令修正提供業者多元化工具以支應流動性需求，如放寬保險業從事附條件交易的債券種類，有助增加業者資金調度彈性。
不僅如此，壽險公會還提到，去年在主管機關協助下，在宣告利率公式增加平穩結餘調節項的機制，有利業者可適度提升宣告利率以降低保戶解約逆中介風險，使壽險公司有更充裕的工具得以因應及控管流動性風險，社會大眾可以放心。