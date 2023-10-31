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Toyota將繼續與BMW合作 第六代Supra將擁有德製汽油與電動選項

▲ Toyota將繼續與BMW合作 第六代Supra將擁有德製汽油與電動選項
▲ Toyota將繼續與BMW合作 第六代Supra將擁有德製汽油與電動選項

Carture 車勢文化

Toyota品牌旗下的熱門跑車GR Supra在2019年的時候推出，而這輛車是與BMW G29世代的Z4擁有相同基礎，直到現在將近5年的時間過去了，關於下一代車款的原型車輛尚未出現，不過現在又有消息傳出下一代的Supra也將還會是與BMW合作的結果，除了燃油引擎的動力選擇之為，也還會有油電混合動力的選擇。

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大家還在期待著強大的GRMN Supra出現，有消息指出這輛車推出後沒多久就會迎來下一代的後繼車款。
大家還在期待著強大的GRMN Supra出現，有消息指出這輛車推出後沒多久就會迎來下一代的後繼車款。
相信很多車迷都還在等待GRMN版本的Supra出現，而這輛車預計將會在2025年的時候現身，並且配備上與BMW M2相同的動力心臟，其最大馬力可能來到453匹，並且配備上六速手排變速箱，而另一方面關於下一代的Supra傳言也不斷，據消息指出第六代的車型最快會在2025年的時候出現，而原本說到將會採用純電動力的方式登場，但由於最近電動車的計畫放緩，因此現在也傳出Supra後繼車款將會擁有燃油引擎的選項，而電動版本的車輛將會在2026年的時候上市。

最新消息指出下一代的燃油動力還是目前這具從BMW而來的3.0升直列六缸渦輪增壓引擎，不過屆時將會擁有電動化的配置，很可能會導入PHEV插電式油電複合動力系統，這將會比目前的純燃油動力還要更強大，看看XM身上配置的PHEV系統就知道，而純電動力的配置又或是如何目前還是個謎，尤其是現今市場對於電動車的諸多計畫都已經放慢腳步，而屆時BMW又會推出什麼樣的電動配置也是未知數，但我們更期待的是Toyota可以自行開發下一代的Supra，打造出牛魔王過往帶給車迷的強大魅力。

這是第五代Supra非常早期的設計草圖，看起來相當具有吸引力。
這是第五代Supra非常早期的設計草圖，看起來相當具有吸引力。
許多人都在猜測接下來的Supra會有什麼變化，因此網路上也有很多渲染圖。
許多人都在猜測接下來的Supra會有什麼變化，因此網路上也有很多渲染圖。
關於下一代的Supra消息可能要等到2025年之後才會比較明朗。
關於下一代的Supra消息可能要等到2025年之後才會比較明朗。

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