▲ 運動風格結合實用特性 城市冒險家氣息在現代Kona Jayde概念車展露無遺

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在車輛外觀部分採用了特殊的藍綠色為主，並且搭配上黑色的防刮材質在車輛輪拱處，水箱護罩周圍則是採用亮黑色烤漆，而車頭的貫穿式燈組設計依舊非常搶眼，輪框部分使用的是20吋輪圈，配置上 235/40/ZR20 Michelin Pilot Sport 4 S輪胎，全車也有了更為運動化的空力套件配置，並且配置上Eibach短彈簧讓車高降低51mm，車頂則是Thule Pulse Alpine行李箱，行李箱下方的橫桿也是來自同一個品牌，而後方的自行車架也是來自Thule的Epos系列產品，並且放上了一輛復古電動自行車。
車內的配置則彰顯了不俗的運動感，座椅採用的是Recaro Sportster CS，並且有著福斯Volkswagen Golf GTI的格紋式樣，不過其顏色與外觀相呼應，另外也搭配了一系列的原廠配件，車上也還有Scosche PowerUp 32K大型攜帶式行動電源以及InVert 200 DC-AC轉接器，可以為各種電器進行充電，但是關於動力部分並沒有任何改裝，是美國市場當中該車型最強大的1.6升渦輪增壓引擎，擁有190匹的最大馬力，但相信原廠真的推出這個改裝套組的話，應該會有不俗的銷售量才是。