▲ Volkswagen在台一甲子， 2024年歡慶Golf 50周年， Q2 ID.4/ID.5與GTX登台

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Volkswagen持續拓展出龐大產品陣容，銷售量更連年攀升，除陪伴消費者走過60年，更成為在台最具影響力的汽車品牌之一。台灣福斯汽車總裁 Steffen Knapp 提到：「Volkswagen 致力以嚴謹的德國造車技術，打造擁有實用性、科技化和安全感的車款，展現多元、自信、創新的精神，落實真正的Love Brand擁車旅程。感謝消費者支持，台灣福斯汽車不斷打破銷售紀錄，在2023年底，有望突破1.3萬輛的交付量，再創品牌里程碑。」結合先進科技和操駕快感，提升數位服務與品牌體驗，展開 Volkswagen 的電動車生活。
歡慶 Volkswagen 在台60周年，甫上任的台灣福斯汽車總裁 Steffen Knapp 帶來捷報，表示看好2023年度將刷新品牌銷售紀錄，超越1.3萬輛，同時，強調台灣福斯汽車會依契合市場需求的車款為主，規劃於2024年第二季率先引進純電休旅The ID.4和純電跑旅The ID.5，以及GTX性能車型。
二車款受惠於MEB模組化平台技術，The ID.4和The ID.5不只有寬敞車室空間，同時在安全科技方面，雙雙榮獲 Euro NCAP五星最高評價，The ID.4更獲IIHS「最高安全獎項TOP SAFETY PICK+」，在擁有高續航里程外，提供消費者無後顧之憂的駕馭體驗。除此之外，GTX性能車型滿足渴望熱血操控的車迷，即便進入電動車的時代，駕控樂趣也不容妥協。
而The Golf坐穩經典掀背車之位，更是Volkswagen在台60周年最強的基石，其搭載48V eTSI輕油電動力系統，以靈活操控反應和完善安全科技，蔚為風潮。24年式Golf在車型編成也有進行，取消230 Comfort與Life車型，由230智能特仕版擔任入門車型，Style與R-Line則配備harman kardon、抬頭顯示器、矩陣式頭燈等。
台灣福斯汽車由衷感謝消費者多年來的陪伴，未來仍以消費者為導向，傾聽需求提供實用車款、提升售後服務、更新數位科技，讓每一位車主獲得尊榮的擁車體驗。