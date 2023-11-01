提升殯葬產業服務品質 中市府表揚17家優良殯葬業者

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台中市生管處表示，此次獲獎的殯葬業者各具特色，其中榮獲優等的「國善佛化禮儀有限公司」，除於歷次評鑑中均獲得優等佳績，此次更透過異業結合，帶領家屬製作各式各樣的結緣品，如線香、茶包、平安米、毛巾花，並安排「心靈做七」課程，引領家屬在做七後，共同追思亡者生前點滴，凝聚家庭成員間彼此支持力量，落實人文關懷，充分展現專業化經營管理及服務能力，獲頒「人文關懷獎」及歷次優等匾牌。另一家優等業者「天良生命禮儀有限公司」，熱心參與重大災害遺體無償修復，長期公益付出，也深受評鑑委員肯定。
另外，甲等業者「北台中殯葬禮儀有限公司」用心經營網站及社群媒體，發揮文創精神，以漫畫呈現治喪流程及消費申訴管道，同時善用多媒體素材，自行研發電子訃聞及雲端追思，為家屬規劃現代化且客製化的喪禮服務。今年也看到多家業者積極落實性別平等推廣，包括「承陽禮儀社」宣揚女性長輩也可以執斧封釘；「社皮生命事業社」及「美聲禮儀社」鼓勵家屬喪事角色分工，尊重每位家庭成員的感受與意見，女兒亦可主祀、封釘、咬釘、執幡，宣揚兒女共同擔負傳承家業責任，均榮獲性平優良獎。
生管處表示，近三年殯葬服務業評鑑成果已公告於生管處官網「評鑑優良名單」專區( https://reurl.cc/33X2dR )，評鑑成果海報亦於各區公所、生管處及全市各大醫院張貼，提供民眾參考