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提升殯葬產業服務品質 中市府表揚17家優良殯葬業者

▲提升殯葬產業服務品質，台中市府表揚17家優良殯葬業者，圖為五家獲甲等業者，由民政局長吳世瑋頒獎。（圖/市府提供）
▲提升殯葬產業服務品質，台中市府表揚17家優良殯葬業者，圖為五家獲甲等業者，由民政局長吳世瑋頒獎。（圖/市府提供）

記者柳榮俊/台中報導

台中市政府為提升殯葬服務品質，每年針對全市合法設立的殯葬服務業者進行評鑑。今年評鑑對象為第一區域，包括和平等12行政區，總計135家業者，2家獲得優等，5家甲等及12家實地評鑑合格業者，今(1)日公開表揚，由民政局長吳世瑋頒發獎牌，肯定業者對殯葬產業的創新貢獻，並盼各業者持續精進，提供家屬更優質及現代化的貼心服務。

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吳局長指出，生死是人生必經之路，死亡更是無可避免的課題，感謝台中市各殯葬業者的努力，陪伴家屬提供完善的臨終服務，讓亡者有尊嚴的走完最後一程。市府每年聘請機關代表及專家學者組成評鑑小組，就殯葬服務業者的「組織及經營管理」、「服務品質」、「建築物及設施設備維護」、「消費者權益保障事項」及「創新服務或回饋社會具體作為」五大面項進行考評，盼優良業者能成為其他業者的學習標竿，評鑑優良名單也會公告提供民眾參考選擇。

台中市生管處表示，此次獲獎的殯葬業者各具特色，其中榮獲優等的「國善佛化禮儀有限公司」，除於歷次評鑑中均獲得優等佳績，此次更透過異業結合，帶領家屬製作各式各樣的結緣品，如線香、茶包、平安米、毛巾花，並安排「心靈做七」課程，引領家屬在做七後，共同追思亡者生前點滴，凝聚家庭成員間彼此支持力量，落實人文關懷，充分展現專業化經營管理及服務能力，獲頒「人文關懷獎」及歷次優等匾牌。另一家優等業者「天良生命禮儀有限公司」，熱心參與重大災害遺體無償修復，長期公益付出，也深受評鑑委員肯定。

另外，甲等業者「北台中殯葬禮儀有限公司」用心經營網站及社群媒體，發揮文創精神，以漫畫呈現治喪流程及消費申訴管道，同時善用多媒體素材，自行研發電子訃聞及雲端追思，為家屬規劃現代化且客製化的喪禮服務。今年也看到多家業者積極落實性別平等推廣，包括「承陽禮儀社」宣揚女性長輩也可以執斧封釘；「社皮生命事業社」及「美聲禮儀社」鼓勵家屬喪事角色分工，尊重每位家庭成員的感受與意見，女兒亦可主祀、封釘、咬釘、執幡，宣揚兒女共同擔負傳承家業責任，均榮獲性平優良獎。

生管處表示，近三年殯葬服務業評鑑成果已公告於生管處官網「評鑑優良名單」專區( https://reurl.cc/33X2dR )，評鑑成果海報亦於各區公所、生管處及全市各大醫院張貼，提供民眾參考

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