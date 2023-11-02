▲誰說電動車只有加速G力？Kia EV6 GT告訴你如何有血有肉，風格自定！

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活動一開始，負責此次賽道活動的教練群是如此說著的，也完全展現身為油車教派的傳統視角。但當實際體驗後，不僅立刻改觀，更重新規劃體驗關卡，從未體驗過的0-160km/h直線加速，就是最佳說明。
搶在EV6 GT上市之前，Kia台灣總代理森那美起亞為讓媒體搶先體驗此車超乎想像的性能表現，特地拉拔至國境之南的大鵬灣國際賽車場，除了期望透過此專業且封閉的賽道規格，完全展現EV6 GT的身手以外，更希望透過此次的大規模試駕活動，清楚說明「GT」未來於Kia旗下的性能子品牌定位，就如同RS之於Audi、M之於BMW、AMG之於Mercedes-Benz般，絕對不是只有EV6的頂級性能車型而已，未來在Kia旗下電動車中，都會有最強悍的GT版本壓陣，未來將登台的EV9如此，EV5當然也不會例外。
別說安排活動無數的教練如此，試駕過不少電動車的我其實也在出發前抱持著相同的質疑，的確，電動車透過電驅系統的機械特色，在起步加速絕對有讓傳統油車望塵莫及的優勢，但要在賽道上馳騁，底盤的協調性、車重的影響，更別忘了還有電動車目前仍需克服的續航力問題，要讓媒體一整天在賽道上全力衝刺、操駕，森那美起亞不是準備了很多車來應對，不然就是……心臟超大。
找到心中疑慮的答案前，了解車輛規格絕對必須。立基與GT-Line相同的77.4kWh電池容量與前後雙馬達基礎，但捨棄了「Line」之名後，EV6 GT可發揮出狂暴的585ps最大馬力與75.5kgm峰值扭力，透過e-AWD四輪驅動科技傳遞，0-100km/h加速僅消3.5秒即可達成，260km/h的極速表現也扭轉了過去對於電動車善於加速而不善於極速的傳統印象。
零百加速只是開胃菜 0-160km/h才是真功夫
在實際坐進EV6 GT的座艙前，上述的規格數據，就只是腦海中的數字，唯有踩下油門、在大鵬灣的直線上挑戰0-160km/h加速時，才會有最深刻的考驗。果然，那迫使人深陷於GT專屬桶型賽車椅的強大加速G力，就像毫不客氣賞給腦海中還存在質疑的駕駛一記耳光，如此強烈的加速感受，卻因e-AWD的妥善動力分配，起步時輪胎沒有掙扎發出的抗議聲、沒有讓人難以掌控的方向盤扯動，就在Qstarz測試儀器的第一聲警示音響起，告知已經達到了時速100km/h，不消一會兒，第二聲警示音緊接著跟上，160km/h時速達成。
但這僅完成了此關卡的一半，從大鵬灣第16彎出彎處出發，還不到直線的龍門下就已經完成0-160km/h加速，接著就是先鬆開油門，藉由RBM最大智慧動能再生制動系統的輔助，在不踩煞車的狀態下就已有0.6g的制動力產生，接著再以傳統腳踩煞車將EV6 GT減速至幾乎靜止，便完成了與EV6 GT第一次見面的刺激邂逅。
風馳電掣的加速過程中，透過Qstarz數據顯示，自己駕駛EV6 GT於3.8秒整完成了0-100km/h加速過程，0-160km/h加速則為8.041秒，與原廠數據差異不大；值得一提的是，為增加行車安全，RBM系統作動時，後方煞車燈同樣會亮起。
讓人印象深刻的除了EV6 GT強大的加速性能，且在當天數十位媒體的持續加速測試下，加速力道卻絲毫沒有減退，諸多媒體皆做出了3.7~3.8秒左右的零百加速成績，且透過RBM系統的動能回充，每趟加速約莫消耗電力僅1%，也是在加速測試中，值得分享的科技重點。
重新學習開車 EV6 GT的第二個震撼
第二關卡，則來到了繞錐動態體驗，由麋鹿測試、繞錐與連續S型彎道等三大路段組成的動態體驗，開始前的教練說明與示範就讓人印象深刻。負責規劃路線的教練表示，此路線在駕駛EV6 GT前後有著極大差異，從原本油車的邏輯規劃，到實際感受過EV6 GT強大性能後做了大幅修正，最大主因，當然就是在於EV6 GT超乎想像的加速實力。
果不出其然，輪到自身體驗，過往油車面對此種關卡所盡量維持的等速與油門深度習性，因EV6 GT的性能全盤改觀。簡而言之，過往於油車時代給與油門踏板10%深度，車輛的加速反應就會有約莫10%的回饋，但電動車動力架構特性再加上EV6 GT的優異性能，相同的油門深度，車輛則會回饋20%的加速反應。因此面對著麋鹿測試，油門需要更為細膩謹慎；遭遇繞錐關卡，不可如過往油車般的踩著油門不放，而是需要適度的減速調整。EV6 GT的動力輸出與車身動態，都讓與會媒體重新修正駕駛習性，但無論撞倒錐桶與否，每位從EV6 GT駕駛座下車的媒體都大呼過癮，更想要再次挑戰。EV6 GT的身手，確實顛覆了這些操駕過無數性能車輛的媒體們，當然，也包含我自己。
電動車飄移？Drift Mode說明EV6 GT的不羈個性
第三關雖然非親自操駕，但透過專業教練的駕駛，更能深刻體會EV6 GT所具備的Drift Mode飄移模式的精髓。開啟為避免誤觸而有標準啟動流程的Drift Mode後，車輛就會藉由動力輸出與電子限滑差速器的調整，讓駕駛在沒有ESC電子車身穩定系統的介入下，享受飄移樂趣。
透過專業教練的實際操駕，熟稔的在大鵬灣國際賽道上第11與12彎中一次又一次的華麗飄移，還可同時談笑風生的跟與會媒體分享，相較於過往油車的飄移動作，駕駛EV6 GT電動車甩尾，雖然因為動力較大與電動馬達的瞬時扭力輸出有其優點，但因為少了離合器、手煞車與引擎聲浪判斷，確實也有需要習慣與學習之處，無論如何，見到一輛電動車進行如此大幅度的飄移與盡情捲起白煙，那種震撼，久久讓人難忘。
刷單圈機器 大鵬灣成績1分58.7秒達成
三個關卡之後，迎接媒體的則是下午的全賽道駕馭體驗，將EV6 GT設定在GT Mode階段，ESC會有更大的車身偏移容許值，這時對於ECS跑車型電子懸吊系統、全車強化的車體與懸吊剛性、前380mm/後360mm煞車碟盤規格有著更清楚的感受。
雖然EV6 GT因電動車身份仍有超過兩噸的車身重量，使其需要更謹慎的控制入彎速度，但當出彎後車頭擺正，就是完全展現加速優勢之時了。相較於傳統大動力油車，EV6 GT或許進彎速度無法相提並論，但藉由加速優勢，仍可以在賽道做出優異成績。也因此為何在所有媒體體驗之後，壓軸大秀就是由教練駕駛EV6 GT挑戰大鵬灣單圈成績，最終做出的1分58.7秒的成績，對於大鵬灣單圈成績有了解的性能迷應該都知道，以原廠規格而論、以此未來正式發表可能不到三百萬的身價而言，都會是相當出色的表現，果然是可以在德國紐柏林北賽道擁有7分42秒單圈成績的狠角色！
風格過人 但更重要的是安駕課程
終日試駕體驗後，腦海中除了不斷咀嚼與消化EV6 GT的強悍身手，對於在試駕體驗前台灣森那美起亞所播放的影片更是十分有感，影片中藉由Kia Stinger 3.3GT與EV6 GT兩台車於賽道上的共逐畫面，更以Stinger 3.3GT以擬人化的方式於頭燈拋出英雄淚，象徵當家旗艦的轉移、性能世代從油轉電的感慨。或許對於基本教義派而言，少了引擎的咆哮、排氣聲浪的震撼、檔檔怦然的回饋，電動車始終是個提不起勁的數位科技，但透過親身試駕，電動車依舊可以有血有肉、充滿獨到個性與風格，而不是只有0與1之間的單調移動。
但也必須注意的是，未來電動車世代，動力的平均水準勢必較過往油車時代更為高漲，車廠們除了打造一輛輛更強大的性能電動車以外，也須肩負起教育消費者的責任，透過更完善的安駕課程規劃，讓車主得以更安全與盡興的體驗自己愛車的性能實力，這更是打造一輛強悍電動車之餘，個人認為絕對不可少的重要環節。