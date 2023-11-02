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《黑暗榮耀》廉惠蘭跟薛景求結婚！牽手查《全羅道少年殺人事件》

▲影帝薛景求與曾參演《黑暗榮耀》、《假面女郎》的廉惠蘭（右）在《全羅道少年殺人事件》中飾演夫妻。（圖／車庫娛樂、Naver電影）
▲影帝薛景求與曾參演《黑暗榮耀》、《假面女郎》的廉惠蘭（右）在《全羅道少年殺人事件》中飾演夫妻。（圖／車庫娛樂、Naver電影）

記者陳雅蘭／綜合報導

南韓電影《全羅道少年殺人事件》改編自震撼全韓的真實事件，電影以「有人把他們變成殺人犯」刻畫出少年們的冤屈，由《熔爐》製作團隊打造，由影帝薛景求、《驅魔麵館》劉俊相、《浪漫醫生金師傅》陳慶、《魷魚遊戲》許城泰、與《黑暗榮耀》、《假面女郎》廉惠蘭等人共演，而薛景求跟廉惠蘭飾演一對夫妻。

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▲陳慶飾演超市搶劫致死案件受害者的女兒。（圖／Naver電影）
▲陳慶飾演超市搶劫致死案件受害者的女兒。（圖／Naver電影）
《全羅道少年殺人事件》真實故事敘述位於全羅道參禮鎮的「國家超市」發生搶劫致死事件。3名強盜威脅當時正在睡覺的朴某、妻子崔某，以及岳母劉奶奶，用膠帶捆綁他們，並偷走錢財，最終導致77歲的劉奶奶窒息死亡。9天後，住在附近的3名青少年被捕，他們承認犯罪並被移送法辦，3人最終被判3至6年有期徒刑。然而，10幾年來，3人一直聲稱在調查過程中被警察毆打，不得已才做出假自白，最後，原先以搶劫致死罪受罰的2人，於二審中被判無罪。

片中，薛景求飾演重新調查案件，並與當年負責該案的檢察官、刑警作對的搜查部班長「黃俊哲」，他是因為信任導演所以參演本作，薛景求說：「對演員來說，以真實事件為原型改編的作品有更貼近、更吸引人。而且本作是由鄭智泳導演執導，他是電影界的大人物，令人無法拒絕參演。」

薛景求還表示，曾在以播報韓國重大案件、或未解懸案為主的晚間節目《我想知道真相》裡看過此案，當時就留下深刻印象。

▲劉俊相飾演警察大學出身的精英警察。（圖／Naver電影）
▲許城泰飾演唯一信任並跟隨黃班長的可靠後輩。（圖／Naver電影）
去年憑藉電視劇《黑暗榮耀》爆紅，今年也以話題電視劇《假面女郎》獲得大眾關注的實力派演員廉惠蘭，這次也有參演《全羅道少年殺人事件》，她片中和薛景求飾演夫妻。廉惠蘭開玩笑表示：「雖然這是我們第一次合作演夫妻，但之後可以再拍5次的話就好了。5次太少了嗎？我要再拍10次。」

對於和廉惠蘭共演夫妻，薛景求表達感謝之情，他說：「我只需要輕鬆的演，就能和廉惠蘭看起來像夫妻，她演得十分自然，我被她生動的演技吸引著，覺得自己得到很多幫助。和廉惠蘭在片場見面的話，就像在家裡一樣自在。」《全羅道少年殺人事件》12月1日在台上映。

▲劉俊相飾演警察大學出身的精英警察。（圖／Naver電影）
▲劉俊相飾演警察大學出身的精英警察。（圖／Naver電影）

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