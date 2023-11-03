▲ 群雄爭霸誰與爭鋒？NISSAN X-Trail輕油電倚天屠龍同出鞘！

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油電動力發展與休旅車市競爭宛如東漢末年熱鬧
話說兩千年前東漢末年三國鼎立，而現今汽車市場琳瑯滿目的品牌與車型就和當時群雄爭霸的場景如出一轍，此外，各國為了降低碳排放及對石化能源的依賴，祭出史無前例嚴苛的環保法規，因此各大車廠除了持續發展傳統汽柴油引擎和純電動車款外、還有大幅減少碳排的Hybrid油電混合、12V輕油電、PHEV插電式複合動力、增程電油雙驅、氫燃料甚至是生質燃料等環保動力來源也都佔有一席之地。
觀察台灣市場競爭最激烈的莫過於中大型SUV級距，無論國產休旅、進口休旅都有不俗的表現，但動力上卻大有不同，其中Honda CR-V、Ford Kuga持續使用汽油渦輪增壓引擎，Toyota RAV4則提供自然進氣汽油及Hybrid油電複合引擎；同樣在今年改款的Hyundai Tucson L共提供汽油渦輪增壓及Hybrid油電複合引擎兩種選項，而沉寂好一陣子的NISSAN，在今年初和9月中旬分別推出日本原裝進口的全新大改款的X-Trail e-POWER，和國產化輕油電兩種車型，挾著規格配備大幅提升的產品力與全新動力科技，有意攪亂車市的一池春水。
VC-TURBO搭配輕油電成為將軍的最佳駿馬
所謂輕油電是指驅動馬達來輔助燃油引擎輸出，以達到降低油耗、提升引擎運作效率為目的。但因為輕油電機構相對簡單，馬達出力較正統油電車低，因此冠上輕油電，英文則是以Mild Hybrid、MHEV稱之，優點在於體積小、結構簡單、價格較低、容易整合，所以像歐洲AUDI、BMW、日本NISSAN、SUZUKI等多採用這套系統。舉例來說，NISSAN X-Trail輕油電是以1.5L VC Turbo引擎為動力主軸，這具引擎透過自動轉換壓縮比創造最佳運行效率，創造204hp馬力與30.6kgm扭力，如果和同級車相比，以相同等甚至更小的排氣量創造更優異的輸出功率表現；而若和市場上的48V系統相比，12V則具有輕量化的優勢，且系統更單純、妥善率更好，所以在電力系統輔助下降低引擎負擔，帶來高效節能、充沛動力兩大優點。也就是說，輕油電可透過減少引擎起步的負載來降低碳排放量，獲得更出色的油耗表現，並確保順暢的起步加速性。
三國智將武將共同寫下驚天駭人的歷史篇章，不僅各個出色，就連戰馬也都赫赫有名，呂布的赤兔、劉備的的盧、趙雲的照夜玉獅子、曹操的絕影都是最強駿馬，也可在戰場上日行千里；這就如同採用VC-TURBO搭配輕油電的X-Trail一樣，在擁有爆發力、加速性之外仍能保有高效率經濟性，正所謂名將配名駒戰無不克！
X-Trail輕油電三大武器、兩大特色 戰鬥力滿格
就像關羽揮舞「青龍偃月刀」過五關斬六將，呂布手持「方天畫戟」威震八方，而X-Trail輕油電也同樣擁有三大武器，遵循「技術日產」核心，第一為「1.5L VC-TURBO可變壓縮比引擎」，這具曾榮獲2022年WardsAuto十大最佳引擎與動力系統大獎的心臟，不僅性能卓越更比上一代車型馬力與扭力分別提升20%、28%。第二是「輕油電動力系統」，透過能量回收與電力輔助，帶給顧客高效節能、充沛動力二大優點，讓怠速時更省油，起步時快人一步，造就同級最佳 16km/L油耗表現，較前代車型節省30%。第三則是超越level2半自動輔助駕駛的「ProPILOT智行安全系統」，以更人性化的智駕輔助配備，時刻偵測環境動態，即時傳送安全情報，包含ICC智慧型全速域定速控制系統、TJP交通壅堵輔助系統及LKA車道維持系統等科技，結合NISSAN獨門的AI智能駕駛輔助系統、PFCW超視距車輛追撞警示系統、RR-AEB後方緊急煞車系統，達成超越Level 2的安全等級。
X-Trail輕油電不僅有三大武器還有兩大特色，首先是以TNCAP五星為開發目標，不僅全車50%採用高剛性鋼材，甚至部分鋼材還高達1,500Mpa，就連車身鈑件、懸吊支臂與防撞樑都使用高成本鋁合金，車身安全性大幅提升。
擁有三大武器、兩大特色後，讓X-Trail輕油電宛如獲得六脈神劍、伏虎掌、降龍十八掌等這些武林絕學，將整體戰鬥力提升至滿格，而且還顧及自身與他人的生命安全，這樣的面面俱到也只能讓對手失色。
X-Trail輕油電 靜如處子，動如脫兔 SUV百萬級距最高車室安靜度
大惡霸董卓生性兇殘，蓋世無雙的呂布武勇過人，但碰到了絕世美女貂蟬可都完全屈服在溫柔鄉中，而除了三大武器與兩大特色外，X-Trail輕油電在車艙的設計可是下足了功夫，無論聽覺、視覺皆具備超乎同級的優勢。
在最引以為傲也最符合時代需求的數位座艙中，配置「12.3吋數位儀錶板」、「12.3吋數位影音主機」與「10.8吋數位抬頭顯示器」，不僅將車室打造成充滿科技的氛圍，也能讓駕駛人能隨時掌握任何行車資訊；同時全車更採用豪華車才具備的雙層隔音玻璃、3層隔音防火牆與ANC主動降噪功能，將車室隔音度與安靜度大幅升級，並搭配BOSE Premium Sound音響系統打造無與倫比的聽覺享受。也因此以「靜如處子，動如脫兔」來形容X-Trail輕油電可是最不為過，隨時掌握時機又能出奇制勝，且令車室乘員沉浸在寧靜舒適的環境中，相信任誰也不願意輕易下車！
面對台灣休旅車市場強敵環伺，大改款、大升級且誠意滿滿的NISSAN X-TRAIL，以包含e-Power、輕油電在內的一身武藝來挑戰江湖，並挾著三大武器、兩大特色的優勢，有機會讓SUV市場重新洗牌，但文字的傳達還是難以形容，X-TRAIL若沒有三兩三，哪敢斗膽請大家一起上梁山，或許箇中奧妙就待各位親身實測試駕體驗。
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