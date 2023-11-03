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Toyota全球賣到破歷史紀錄 產量、銷售雙雙創下新高

▲ Toyota全球賣到破歷史紀錄 產量、銷售雙雙創下新高
▲ Toyota全球賣到破歷史紀錄 產量、銷售雙雙創下新高

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自從疫情結束以來，汽車市場一直傳來破紀錄的銷售成績，Toyota更在上半年的財報數字創下歷史新高的成就，光是9月的銷售量就暴增了11.6%之多，今年度的產量也有所增加，而他們認為這是因為全球市場對於混合動力的需求增加，也讓他們的利潤變得更好，下半年度可能表現會再提升。

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Toyota認為在銷售表現的增加是因為全球對於油電車款的需求變得強勁，這也讓他們獲利更好。
Toyota認為在銷售表現的增加是因為全球對於油電車款的需求變得強勁，這也讓他們獲利更好。
有些專家表示電動化的時代來臨，而過去的傳統車廠將會在時代的洪流下漸漸消逝，但Toyota用上半年的財報打臉這些說法，在今年的4月~9月(日本企業財報年度從4月開始)，Toyota銷售量來到5,172,387輛，成長了9.1%，產量也來到5,058,248輛，成長了12.8%之多，而光是9月份整個集團就賣出了1,003,779輛車，相較去年成長10.5%，而產量部分也是連續第九個月成長，如果看到今年1到9月份的表現，全球銷量來到7,571,733輛，成長了6.7%，產量則是來到7,402,861輛，成長了10.1%之多。

有上述的這些成績表現，原廠表示這是因爲全球對於油電混合動力的強勁需求所影響，另外就是半導體產業已經恢復正常，讓產量可以順利成長。而在利潤方面，光是第二季(7月到9月)的營業利潤就來到日幣1.44兆元，折合台幣約3,096.9億元，與去年同期成長了155.6%之多，看得出來他們在油電複合動力上的獲利非常了得，而這樣的現象下半年也還會持續，加上該公司的純電車款發展也持續擴大，相信在接下來的汽車市場當中，Toyota集團可以繼續站穩腳步免於被新興電動車廠取代的命運。

Toyota品牌的油電系統相當純熟，原廠表示這是他們大部分的獲利來源。
Toyota品牌的油電系統相當純熟，原廠表示這是他們大部分的獲利來源。

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AI倪珍報新聞