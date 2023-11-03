年收12億電商女神瑪菲司進軍台語歌壇！女神、戲精來助陣
年收12億的電商女王、黑澀會美眉Mavis瑪菲司，首度挑戰台語歌曲〈檳榔花〉獻給已故阿公，紀念已逝親人，MV邀來戲劇女神謝欣穎、戲精陳博正（阿西）聯手演出。除了推出新曲，Mavis瑪菲司也分享跨界好消息，日前首度以女主角身分參演電影《嘎啦Gala》獲得前進釜山影展提案資格機會，還獲得「金雞獎」大會的潛力新人推薦。
記者吳雨婕／綜合報導
〈檳榔花〉MV劇情延伸Mavis瑪菲司兒時經歷改編，劇情描述離鄉的女主角小慧（謝欣穎飾演）與攝影師（Mavis瑪菲司飾演），設計安排回鄉與阿公（阿西飾演）拍攝一組復刻兒時畫面的婚紗照，卻因阿公反常突然搞失蹤，讓小慧心急如焚報警，深夜在熟悉的車站尋獲身影，才發現阿公疑似因失智不認得孫女小慧，卻仍記得等小慧下課的車站。Mavis瑪菲司分享初次與導演討論內容時，曾被導演說的：「有時候不是長輩忘記了，而是我們忘記了小時候的那份單純快樂。」這段話惹哭。
Mavis瑪菲司將這首歌曲獻給已經病逝4年多的阿公，「阿公，希望我可以一直讓你那麼驕傲，然後我們也會好好的過生活，讓你不擔心，當一個快樂的天使！」MV最後，導演放入Mavis瑪菲司與阿公各時期合照，以彩蛋畫面感性結尾，Mavis瑪菲司看完MV後直接爆哭。