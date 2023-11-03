谷筱霜、辜翠萍北上奮鬥遇貴人　杭州亞運奪牌背後的秘密武器

我是廣告 請繼續往下閱讀
對於TOTAL SWISS公司贊助的空手道和滑輪選手都有優異的表現，王文欽博士同時都表達祝賀之意外並說：「公司的使命就是『取之於社會，用於社會』，國家資源有限，空手道競爭激烈，能替國家爭光很不容易，也期待這些選手未來等你有能力時去幫助其他的人，將這樣正向循環繼續傳承下去。」
在今年杭州亞運摘金的辜翠萍說：「當初當上來台北時真的很不適應，感覺格格不入，覺得台北物價好高，都有吃不飽的感覺，幸好有王博士的協助，讓我有比較安穩的感覺。」對於未來的計劃，28歲辜翠萍打算繼續參賽，但並不想預設太多目標，她說：「想試試看自己還可以玩幾年，我對空手道比賽的熱血感還在，盡量把握每一場，希望可以從比賽中學習能更進步，進而突破自己！」
而空手道情侶檔谷筱霜與吳峻維兩人已經計畫好，12月參加國訓的教練培訓，明年就下鄉擔任教練，未來不打國際賽只比國內的比賽，谷筱霜說：「主要是想先養傷，過去因為比賽一直沒辦法好好養傷，在亞運前就計畫好要退休，雖然對於賽場覺得不捨，但對於未來教練工作也非常期待。」
而剛在上周亞洲滑輪錦標賽拿下成男組金牌的陳毅帆，由於在杭州亞運前40天才收到通知男單項目取消的消息，他說：「剛開始也覺得很錯愕，花了一些時間後才調適回來，本來十月有三大賽，雖然亞運沒比成，但幸好後續的全運和亞錦賽都如願拿下金牌。」
陳毅帆更是早早就是TOTAL SWISS的愛用者，他說：「我在2017年確定是僵直性脊椎炎，有時半夜陣痛到只好坐起來，很難成眠，幸好在高中體育老師引薦下使用TOTAL SWISS產品，並且在2018年開始獲得贊助，至今身體狀況都有緩減。」提到未來計畫，陳毅帆說：「接下來就是明年的世錦賽，要在世錦賽有好成績才能參加2025年的世界運動會的資格，這就是我短中期的目標。」
而首度出國參賽的美少女ELLA吳若瑄，今年首度參賽就拿下青女組金牌，今年也加入TOTAL SWISS的大家庭，吳若瑄過去是著名的童星，也演過不少電視劇，從國小直排輪改練花式後至今，成為未來台灣花式滑輪的潛力新秀，ELLA說：「我太愛花式了，過去即便兩次骨折，很多人都覺得我不會再練，但我打著石膏照樣繼續練。」對於初次國際賽摘金，她興奮的說：「很開心拿到金牌，這是我努力很久，有做出我想要的表現。」雖然未來有可能演戲、訓練兩頭跑，但ELLA自信的說：「演戲和花滑都是我喜歡的，所以，不會累！」