MLB／大谷翔平爭奪戰來了！最高8年256億大合約將成史上最高薪

谷筱霜、辜翠萍北上奮鬥遇貴人　杭州亞運奪牌背後的秘密武器

▲北市大空手道隊向TOTAL SWISS的王文欽博士(前排中)致謝。（TOTAL SWISS提供）
▲北市大空手道隊向TOTAL SWISS的王文欽博士(前排中)致謝。（TOTAL SWISS提供）

記者廖聿偉/綜合報導

甫於杭州亞運摘下金牌的北市大空手道選手谷筱霜、辜翠萍以及上周剛在北戴河舉行的亞洲滑輪錦標賽成男組金牌陳毅帆和青女組金牌吳若瑄，今都同時到TOTAL SWISS公司向王文欽博士致意，感謝王文欽博士的長期贊助，除了改了他們的身體之外，也提供空手道隊生活補助、參賽費用等等，單單北市大空手道隊每一年就要投入超過500萬左右，在TOTAL SWISS贊助下才能協助台灣選手在國際賽上贏得佳績！

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北市大空手道隊今在教授謝富秀和教練寧玉麟領軍下，帶領杭州亞運國手吳峻維，辜翠萍、谷筱霜等人一行人來TOTAL SWISS向王文欽博士表達感謝之意，教授謝富秀表示，她是在103、104年先自己使用TOTAL SWISS營養品，105年因辜翠萍來到北市大一時難以適應且長期難以入眠下，向王文欽博士求援，「結果王博士不只給產品，還給選手6000元生活補助和參賽費用，一年下來粗估就飄400-600萬左右，至今年已經是第八年，對選手的幫助無疑是非常巨大的。」

對於TOTAL SWISS公司贊助的空手道和滑輪選手都有優異的表現，王文欽博士同時都表達祝賀之意外並說：「公司的使命就是『取之於社會，用於社會』，國家資源有限，空手道競爭激烈，能替國家爭光很不容易，也期待這些選手未來等你有能力時去幫助其他的人，將這樣正向循環繼續傳承下去。」

在今年杭州亞運摘金的辜翠萍說：「當初當上來台北時真的很不適應，感覺格格不入，覺得台北物價好高，都有吃不飽的感覺，幸好有王博士的協助，讓我有比較安穩的感覺。」對於未來的計劃，28歲辜翠萍打算繼續參賽，但並不想預設太多目標，她說：「想試試看自己還可以玩幾年，我對空手道比賽的熱血感還在，盡量把握每一場，希望可以從比賽中學習能更進步，進而突破自己！」

而空手道情侶檔谷筱霜與吳峻維兩人已經計畫好，12月參加國訓的教練培訓，明年就下鄉擔任教練，未來不打國際賽只比國內的比賽，谷筱霜說：「主要是想先養傷，過去因為比賽一直沒辦法好好養傷，在亞運前就計畫好要退休，雖然對於賽場覺得不捨，但對於未來教練工作也非常期待。」

▲杭州亞運空手道金、銀牌谷筱霜(右1)、銀牌辜翠萍(右2)（TOTAL SWISS提供）
▲杭州亞運空手道金、銀牌谷筱霜(右1)、銀牌辜翠萍(右2)（TOTAL SWISS提供）
而剛在上周亞洲滑輪錦標賽拿下成男組金牌的陳毅帆，由於在杭州亞運前40天才收到通知男單項目取消的消息，他說：「剛開始也覺得很錯愕，花了一些時間後才調適回來，本來十月有三大賽，雖然亞運沒比成，但幸好後續的全運和亞錦賽都如願拿下金牌。」

陳毅帆更是早早就是TOTAL SWISS的愛用者，他說：「我在2017年確定是僵直性脊椎炎，有時半夜陣痛到只好坐起來，很難成眠，幸好在高中體育老師引薦下使用TOTAL SWISS產品，並且在2018年開始獲得贊助，至今身體狀況都有緩減。」提到未來計畫，陳毅帆說：「接下來就是明年的世錦賽，要在世錦賽有好成績才能參加2025年的世界運動會的資格，這就是我短中期的目標。」

而首度出國參賽的美少女ELLA吳若瑄，今年首度參賽就拿下青女組金牌，今年也加入TOTAL SWISS的大家庭，吳若瑄過去是著名的童星，也演過不少電視劇，從國小直排輪改練花式後至今，成為未來台灣花式滑輪的潛力新秀，ELLA說：「我太愛花式了，過去即便兩次骨折，很多人都覺得我不會再練，但我打著石膏照樣繼續練。」對於初次國際賽摘金，她興奮的說：「很開心拿到金牌，這是我努力很久，有做出我想要的表現。」雖然未來有可能演戲、訓練兩頭跑，但ELLA自信的說：「演戲和花滑都是我喜歡的，所以，不會累！」

▲亞洲滑輪錦標賽成男組金牌陳毅帆(左)和青女組金牌美少吳若瑄。（TOTAL SWISS提供）
▲亞洲滑輪錦標賽成男組金牌陳毅帆(左)和青女組金牌美少吳若瑄。（TOTAL SWISS提供）

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