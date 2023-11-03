路上沒女生敢綁「1髮型」！釣一排苦主曝慘痛經驗：醜了18年
女生的髮型千變萬化，也能藉此展現出不同的風格及個性。近日就有網友好奇，為何近幾年路上越來越少女生將頭髮全部往後梳整綁起來，這樣看起來乾淨俐落又有型，貼文曝光後，立刻釣出不少過來人曝光慘痛經驗「因為我禿頭，綁起來像阿哥」、「我大學以前都這樣綁，醜了18年」。
記者賴禹妡／綜合報導
該名網友近日在Dcard中貼文，他以「為什麼女生不會把頭髮整個綁起來」為題，表示現在路上很少看到女生將頭髮往後梳乾淨綁起來，反而比較喜歡用瀏海遮住額頭或是留很長的頭髮，他也PO出一張女星章子怡綁頭髮的照片，好奇問：「很少有女生會像章子怡這樣整個頭髮綁起來的，想知道是什麼原因呢？」
貼文曝光後，網友紛紛留言指出關鍵在於顏值問題，「妳要是長得不夠漂亮，綁這樣只會像個男人，然後跟流行也有關」、「髮際線不好看，這髮型考驗顏值和頭型」。另外也有人分享自身經驗，「因為我禿頭，綁起來像阿哥」、「我大學以前都這樣綁，醜了18年」、「我有個朋友都這樣綁，因為她很正所以漂亮，啊我？就兵馬俑」。
不過，也有部分人仍是維持這個髮型，「我倒是都這樣綁，因為髮流問題想留瀏海都不行」、「我從小讀舞蹈班…全班都綁這樣，我已經沒跳舞8年了，還是習慣整個綁起來，就是長輩看到會說很棒很好，額頭要露出來」、「我不會管別人的評語，我非常厭惡頭髮碰到臉，都梳光綁低馬尾」。