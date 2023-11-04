小北拱福宮首次使用LED歡迎門 為府城夜晚增添氣氛

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太子普安宮和小北拱福宮日前都已開放各路神尊參與鑑醮，雖沒有南鯤鯓、新營太子宮那種神尊破萬的氣勢，但小廟的建醮本就不容易，包括會首的招募或神尊的鑑醮都只能盡力而為。
小北拱福宮從11月1日開放神尊參與鑑醮，王令及鯉魚公1000元起，最大神尊限制1尺3至1尺6（6000元），最後登記日期是11月20日。參與鑑醮就送龍銀紀念幣1枚，分成岳王版和聖帝版。另外還有文創紀念品發售，有開運龍銀、精忠穆岳王小神衣、岳王開運款龍銀和限量款安心福瓶保溫杯，售價從200至700元不等。「岳飛建醮」是台南市第一次，文創品頗值得收藏。
位於民德國中旁的小北拱福宮是主祀關帝爺和岳飛雙武神的「二刀流」廟宇; 據管理該廟的第三代執事陳昌展表示，第一代先祖陳其綿最早在鹽水一帶公益濟世，過世後升格為陳府千歲，變成三主神的廟宇。
陳昌展表示，11月19日下午1時30分前往玉皇宮「岳」迎天師，接著由宜蘭頭城玉蓮宮、曾家保安廣澤尊王、永康呂家關聖帝君、台南巡安府加上本廟精忠穆岳王在北區進行一場小遶境活動。
三朝慶成祈安清委由府城人和街壇嚴壽泉道長執法，訂11月30日起鼓， 12月9日普渡植福，113年元旦送天師。值得一提的是普渡一改過往以道教科儀為主的習俗，邀請中華慈悲僧伽會釋湛嚴法師主法「藥供暨小蒙山法會」，讓病痛纏身的無形界靈魂接受藥懺而離苦得樂。過往普渡植福只注重「布施」，此次加了「治療」，成為最大特色。
小北拱福宮此次首度啟用5座LED歡迎門，不會刺激眼睛影響交通安全，也增加市容的美觀。另外，此次特邀台南敬如堂什家將和嘉義新市威震堂八家將團護法，一團什家陣，一團八家將鬥法，不論打臉、服裝和步法都不同，各具特色。
陳其綿民國36年在當時都是魚塭的小北設立拱福堂，二戰時期台南死亡的平民或軍人都葬於小北城外，就由岳王和文衡聖帝坐鎮安撫居民，該廟現已傳承至第三代，也是台南少數主祀岳飛的廟宇。台灣民間拜的岳王多來自後壁下茄苳的旌忠泰安宮分靈，拱福宮亦同。
拱福堂後改名拱福宮，今年奉岳王降駕指示金籙晉升建醮，否則得再等 8年，廟方順應神意，決定自11月11日起舉辦金籙慶成三朝慶成祈安清醮大典，也是台南市小北地區的民俗盛事。