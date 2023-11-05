毛祁生、蕭鴻攻守交換！BL《絕對佔領》噴腐味 凍未了手伸進衣服
BL影集《絕對佔領》今（5）日在電影院舉辦售票見面會，CP組合毛祁生、蕭鴻與孫沁岳、林巧媛及原子少年羅奕傑（Bobo）都出席，和粉絲提前觀看最後一集。劇中毛祁生的手情不自禁伸進蕭鴻衣服裡。毛祁生說：「我和蕭鴻初見面的試戲就是這場。我最喜歡這場戲，是因為我們拍攝時已經很有默契，讓我很享受當下的氛圍，感覺一切都對了。」
記者蔡依庭／台北報導
為感謝粉絲們對《絕對佔領》的支持，見面會上重現戲中經典橋段，毛祁生與蕭鴻加碼演出對調角色「攻守互換」，上演戲中沒有的以領帶綁手腕，CP環頸親吻的火熱畫面，引起粉絲尖叫連連，灑糖誠意滿滿。談到整部戲最難忘的吻戲，毛祁生表示印象最深刻的是，蕭鴻飾演的小祕書「堯舜宇」藉酒醉反攻對他飾演的霸總「夏商舟」第１次表達心意的床戲，不僅曖昧滿分，更因為彼此的觸碰而有所動情。
主演們在戲外延伸出好感情，毛祁生、蕭鴻與孫沁岳常相約深夜集體健身，曾在社群限動上放送3人齊秀肌肉的福利照。孫沁岳戲裡是毛祁生與蕭鴻戀愛的推手，孫沁岳說：「戲外我們常相處，以我來看，毛祁生與蕭鴻的真實個性，都跟劇裡的角色有一定程度的相似。蕭鴻很可愛，個性就像一個未經社會歷練的大男孩。毛毛與霸總角色相似的是本人也具有領袖的氣質，無論在戲裡戲外，我覺得他們的個性就是很互補，有時候看著他們私下互動時，我自己都不經意就露出了姨母笑。」