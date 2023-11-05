高市毒防局親子童玩闖關同樂營 大寮開場樂翻天

高雄市政府毒品防制局舉辦「愛與陪伴親子童玩闖關同樂會」系列活動，今（5）日在大寮區包公廟廣場熱鬧開場，300組親子同樂齊闖關樂翻天，立委林岱樺、許智傑、議員邱于軒、李雨庭、王耀裕代表與在地里長、高雄市醫師公會常理林工凱、觀護協會榮譽理事長周玉枝、各級學校家長會長協會常理翁文重、常監陳青年、警察局少年隊李副隊長、少年輔導委員會林主任、大寮開封宮包公廟主委郭昭廷等均熱情出席參與同樂。
記者蔡佳宏／高雄報導
毒防局以促進家庭關係結合毒品防制，規劃親子同樂營系列活動，透過套圈圈、投球、九宮格連連樂、氣球急急棒等趣味反毒闖關遊戲，再加碼沙畫、棉花糖、彈珠汽水、爆米花、拼拼豆豆、懷舊洞洞樂等融合反毒教育的人氣童玩體驗，建立親子正確的反毒觀念及拒絕毒品的技巧。
人氣玩偶秀、奇幻泡泡秀、造型氣球表演和音樂演奏也穿插活動現場，帶動熱鬧氣氛，毒防局還贈送餐盒及霜淇淋給每組親子，讓家長陪伴孩子又吃又玩歡度假日。
毒防局長林瑩蓉表示，孩子的成長、家庭關係的經營，最珍貴的禮物就是愛與陪伴，尤其用關心、諒解、陪伴可以讓藥癮者更堅定的戒毒，本活動以關懷涉毒高風險家庭、強化家庭支持力為出發，並深入社區家庭建立正確的毒品防制觀念。