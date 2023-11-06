▲ 【車勢星聞】極度奢侈的聲光饗宴！Suzuki Swift徐佳瑩「變得有些奢侈的事」巡演台北小巨蛋開唱

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徐佳瑩「變得有些奢侈的事」巡迴演唱會開場音樂響起，四面巨型LED螢幕當中的半空，出現了一個閃爍著由4000顆燈點打造出的1.5噸重「懸浮黑洞」，逆光現身的LaLa徐佳瑩用〈給〉這首歌為「變得有些奢侈的事」演唱會揭開序幕，緊接著〈以上皆非〉的搖滾澎湃，徐佳瑩唱著自己在音樂上經歷過的、掙扎與感受；〈圓舞曲〉搭配著兩位吉他手，唱出出道前的徐佳瑩內心獨白。在唱完曾描寫她脆弱、低潮時期的〈極限〉、〈高空彈跳〉之後，演唱著充滿黑色幽默〈病人〉時的徐佳瑩站上高台，將頭頂逐漸下降的彩幕奮力推回，起身擺脫壓迫、掙脫束縛，讓自己享受舞台與音樂，曲畢她直接躺在舞台上，展現率性一面。隨後旋轉舞台再次變化，白色鋼琴及12人制弦樂團現身，〈言不由衷〉、〈沒有第三者的分手〉、〈你敢不敢〉。就在演唱會進行的同時，徐佳瑩的臉書帳號竟然傳出了直播通知，直播放送了一段演唱會現場版「佳瑩之音」。徐佳瑩在演唱會上可說是「全場跑透透」，不但在主舞台演唱，還搭著「拉拉Move」移動小舞台繞場，最後現身在二樓觀眾席前的延伸花道上，讓近距離看到她的觀眾們欣喜若狂。「變得有些奢侈的事」演唱會正如其名，無論軟硬體都堪稱「奢侈」，搭配徐佳瑩完美的歌聲演出，打造一場極度奢侈的聲光饗宴！