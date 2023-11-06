▲ 平價電動車時續發展，手排變速箱未來持續黯淡

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在美國，長期以來就是以自排為主流的市場，但在歐洲，過去則是以手排車為大宗，在2000年時，在掛牌註冊的新車中，有89%是手排車，在義大利、法國、西班牙、希臘、匈牙利、愛爾蘭、葡萄牙等一些國家更超過了95%，但隨著包括雙離合器變速系統等自手排系統加入市場，純手排車佔有率就開始快速下滑，到2022年，歐洲掛牌新車中，手排車佔比降到了34%，到2023年上半年，則再降到約32%。自排車的便利性，受到多數消費者青睞，尤其都會區的擁擠交通，讓更多人選擇自排車，而且手排車與自排車的價格差距在這些年來也越來越小，手排車過去的經濟優勢也被縮小，更不用說電動車快速發展，也進一步壓縮手排車的空間。
在北美，手排車一直都是少數，根據JATO數據顯示，2010年，美國銷售掛牌的一般乘用車中只有6%，到2020年下降至2%，到2023年上半年更是已經低到只剩0.9%。
就在大家覺得手排車應該就快要滅絕時，在新興國家，包括拉丁美洲與南非等市場，手排車仍是多數有經濟考量之消費者的首選。
只是，電動車價格開始降低，尤其中國平價電動車發展迅速，讓手排變速箱的未來更顯黯淡。未來，也許手排車不會完全絕跡，但極有可能演變成少數人玩樂的稀有車種了。