冷凍食品「里港文富餛飩」大腸桿菌超標 屏東縣衛生局開罰3萬元
為維護民眾食用安全，食品藥物管理署啟動「112年市售流通冷凍冷藏調理食品稽查專案」，今（6）日公布稽查結果，知名冷凍食品「里港文富餛飩」被檢出大腸桿菌超標，屏東縣衛生局已裁處負責廠商「里港文富食品有限公司」新臺幣3萬元罰鍰。
記者林莞茜／綜合報導
食藥署針對食品販賣業者及餐飲外帶店，進行環境衛生之稽查及市售冷凍冷藏調理食品之抽驗，檢驗食品中微生物衛生標準，如查獲違反食品安全衛生管理法相關規定將依法處辦，今年7月至8月間，聯合地方政府衛生局執行「市售流通冷凍冷藏調理食品稽查專案」，查核148家販售業者，查核食品良好衛生規範（GHP）準則，初查有部分業者食品從業人員無法提具體檢報告及牆壁與天花板未保持清潔等缺失，經限期改正後，複查均符合規定。
食藥署表示，經抽樣284件冷凍或冷藏調理食品檢驗食品中微生物衛生標準，僅1件不合格，為澎湖縣農會農民購物中心的冷凍「里港文富餛飩」，被被檢出大腸桿菌超標，代表產品製作過程遭受污染，目前已由產品來源地屏東縣衛生局依違反食安法，處以3萬元罰鍰。
食藥署呼籲，民眾購買冷凍冷藏調理食品時，要挑選環境乾淨、整潔及商譽良好的店家，注意產品包裝有無破損、內容物型態及顏色是否正常、包裝是否出現大面積冰晶覆蓋等，若產品出現上述情況可能已變質，則不建議購買，以及注意產品貯存溫度（冷藏7℃以下，冷凍-18℃以下），並依業者建議方式進行烹調、盡速食用完畢，以避免常溫下細菌過度滋生。