▲ 想買法拉利除了需要錢 還要有時間！因為候車期長達2年以上

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近日許多企業紛紛公布今年第三季的財報數字，而超跑大廠法拉利Ferrari也是如此，原廠表示2023年對法拉利來說是偉大的一年，截至9月為止交車數量增加了524輛，來到10,418輛的成績，對比去年前三季的表現來說成長了5.3%之多，而且考慮到超級休旅Purosangue還處在產能提升的階段，這輛車的最大產出現率尚未出現，代表著第四季的交車數量還有可能上漲，另外該品牌執行長Benedetto Vigna更直接表示現在法拉利的訂單處於最高的水平，基本上直到2025年結束都還消化不完，意思也就是現在訂車要到2026年才可以交車。
而在2023年的第三季當中，法拉利的油電混合動力車型超越了純燃油動力，在是史上的第一次，7月到9月之間交付的3,459輛車當中，有51.3%是油電化的車款，另外法拉利也已經確認將會在2025年第四季發表品牌首款純電動車型，同時還會有一間專門生產油電以及純電車型的工廠在2024年6月於義大利開始運作，到了2030年，法拉利預估全年銷售量有40%是油電、40%是純電，另外只有20%是純燃油動力，但如果依照現在的生產以及銷售進度，很可能2030年拿到的車輛都是2025年以前就下訂的訂單也說不定呢。