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【試駕】原來BMW X5 xDrive30d xLine「柴」好開

▲ 【試駕】原來BMW X5 xDrive30d xLine「柴」好開
▲ 【試駕】原來BMW X5 xDrive30d xLine「柴」好開

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X5 xDrive40i M Sport與X5 xDrive30d xLine除外觀套件所營造的視覺感受不同外，配備方面也沒有太過明顯差異，重點價格卻有著不小的落差，不僅如此搭載柴油的X5 xDrive30d反而還更好開。

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先前我們試駕BMW X5 xDrive40i M Sport，對其配備的升級與乘坐和操控再次感到神奇與滿意，而日前我們則改試駕X5 xDrive30d xLine，除了動力系統不同外還有其它差異嗎？這就是我們要尋找的答案。

首先在車名就可以看到X5 xDrive30d xLine與X5 xDrive40i M Sport在外觀就有著不同的設定，在xLine專屬緞面鋁質套件妝點下，X5 xDrive30d xLine有著更為柔和圓滑的線條，登車踏板與下護飾板等更營造出優雅的戶外風格。

X5 xDrive30d xLine因xLine外觀套件整體線條比xDrive40i M Sport來得收斂。
X5 xDrive30d xLine因xLine外觀套件整體線條比xDrive40i M Sport來得收斂。
下護飾板散發出優雅的戶外氛圍。
下護飾板散發出優雅的戶外氛圍。
輪胎同樣為20吋規格，但輪圈造型則有所不同。
輪胎同樣為20吋規格，但輪圈造型則有所不同。
車室方面xDrive30d xLine車型同樣也配備Fine-Wood楊木紋飾板、Sensafin皮質加熱座椅、水晶套件、12.3吋數位儀錶、14.9吋中控觸控螢幕、Operating System 8.5系統、AR擴增實境、主動變換車道輔助、手機遙控停車、記憶路徑停車輔助…等幾乎無異的配備，不同之處只在於方向盤造型及沒有黑色頂篷和harman/kardon音響而已。

座艙格局相同也使用Sensafin皮質鋪陳，明顯不同之處就是方向盤造型。
座艙格局相同也使用Sensafin皮質鋪陳，明顯不同之處就是方向盤造型。
12.3吋數位儀錶與14.9吋中控觸控螢幕是標配。
12.3吋數位儀錶與14.9吋中控觸控螢幕是標配。
配備AR擴增實境。
配備AR擴增實境。
具備手機遙控停車、記憶路徑停車輔助功能。
具備手機遙控停車、記憶路徑停車輔助功能。
xDrive30d xLine同樣配置主動變換車道輔助功能、路口車流輔助、停車後方防撞…等和xDrive40i M Sport車型相同配備。
xDrive30d xLine同樣配置主動變換車道輔助功能、路口車流輔助、停車後方防撞…等和xDrive40i M Sport車型相同配備。
座椅為Sensafin皮質包覆並具有加熱功能。
座椅為Sensafin皮質包覆並具有加熱功能。
2,975mm軸距創造寬敞的後座空間。
2,975mm軸距創造寬敞的後座空間。
尺碼相同當然行李廂也同為650～1,870公升。
尺碼相同當然行李廂也同為650～1,870公升。
撥桿式排檔與水晶套件和Fine-Wood楊木紋飾板和是營造座艙質感推手之一。
撥桿式排檔與水晶套件和Fine-Wood楊木紋飾板和是營造座艙質感推手之一。
X5 xDrive30d xLine與xDrive40i M Sport最大差異就是動力系統，xDrive30d xLine車型搭載3.0升六缸柴油引擎+48V輕油電系統，雖然286hp最大馬力與0～100km/h 6.1秒成績都不及xDrive40i的汽油引擎來得強悍快速，但更出色的66.3kgm峰值扭力與1,500rpm即湧現的設定，反而讓xDrive30d xLine有著更輕盈快速的加速表現。不僅如此坐在車內若無看儀表轉速，根本無法從怠速或是行進間甚至重踩加速察覺到一絲柴油引擎運轉聲，只會感受到比xDrive40i更快且飽滿的加速力道。

因搭載的3.0升六缸柴油引擎+48V輕油電系統有著66.3kgm峰值扭力，因此X5 xDrive30d xLine反而有著更強的推力與順暢的加速過程。
因搭載的3.0升六缸柴油引擎+48V輕油電系統有著66.3kgm峰值扭力，因此X5 xDrive30d xLine反而有著更強的推力與順暢的加速過程。
X5先天的底盤調校設定與電子懸吊輔助，讓許多路面不平坑洞與起伏都能將其過濾弭平，給予消費者對於豪華休旅的乘坐舒適認知與要求。除了舒適xDrive30d xLine雖沒配置M跑車化電子懸吊，但在彎中其實表現並沒有差異太多，以從戎柔順態度對抗側傾，以足夠的支撐力穩定通過彎角。

xDrive30d xLine雖沒配置M跑車化電子懸吊，但過彎同樣有從容穩定的表現。
xDrive30d xLine雖沒配置M跑車化電子懸吊，但過彎同樣有從容穩定的表現。
先不論X5 xDrive30d xLine與xDrive40i M Sport車型在外觀套件給予的造型感受，就車內飾板與用料鋪陳，及便利、舒適、智慧安全輔助等配備幾乎相同，加上加速更飽滿且也有穩定優異的操控表現情況下，重點X5 xDrive30d xLine還比xDrive40i M Sport便宜近50萬元。

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