▲ 【試駕】原來BMW X5 xDrive30d xLine「柴」好開

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先前我們試駕BMW X5 xDrive40i M Sport，對其配備的升級與乘坐和操控再次感到神奇與滿意，而日前我們則改試駕X5 xDrive30d xLine，除了動力系統不同外還有其它差異嗎？這就是我們要尋找的答案。
首先在車名就可以看到X5 xDrive30d xLine與X5 xDrive40i M Sport在外觀就有著不同的設定，在xLine專屬緞面鋁質套件妝點下，X5 xDrive30d xLine有著更為柔和圓滑的線條，登車踏板與下護飾板等更營造出優雅的戶外風格。
車室方面xDrive30d xLine車型同樣也配備Fine-Wood楊木紋飾板、Sensafin皮質加熱座椅、水晶套件、12.3吋數位儀錶、14.9吋中控觸控螢幕、Operating System 8.5系統、AR擴增實境、主動變換車道輔助、手機遙控停車、記憶路徑停車輔助…等幾乎無異的配備，不同之處只在於方向盤造型及沒有黑色頂篷和harman/kardon音響而已。
X5 xDrive30d xLine與xDrive40i M Sport最大差異就是動力系統，xDrive30d xLine車型搭載3.0升六缸柴油引擎+48V輕油電系統，雖然286hp最大馬力與0～100km/h 6.1秒成績都不及xDrive40i的汽油引擎來得強悍快速，但更出色的66.3kgm峰值扭力與1,500rpm即湧現的設定，反而讓xDrive30d xLine有著更輕盈快速的加速表現。不僅如此坐在車內若無看儀表轉速，根本無法從怠速或是行進間甚至重踩加速察覺到一絲柴油引擎運轉聲，只會感受到比xDrive40i更快且飽滿的加速力道。
X5先天的底盤調校設定與電子懸吊輔助，讓許多路面不平坑洞與起伏都能將其過濾弭平，給予消費者對於豪華休旅的乘坐舒適認知與要求。除了舒適xDrive30d xLine雖沒配置M跑車化電子懸吊，但在彎中其實表現並沒有差異太多，以從戎柔順態度對抗側傾，以足夠的支撐力穩定通過彎角。
先不論X5 xDrive30d xLine與xDrive40i M Sport車型在外觀套件給予的造型感受，就車內飾板與用料鋪陳，及便利、舒適、智慧安全輔助等配備幾乎相同，加上加速更飽滿且也有穩定優異的操控表現情況下，重點X5 xDrive30d xLine還比xDrive40i M Sport便宜近50萬元。