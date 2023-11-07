▲ BMW純電銷售量成長超狂 想要他們降價是不可能的事

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BMW近日公佈了第三季的財報數字，在從銷售表現來看，今年第三季整個集團交付了621,699輛汽車，比去年同期增加了5.8%之多，而看看前三季的整體銷售量也來到1,836,563輛，對比去年同期也成長了5.1%，就算只看純電動車的銷售表現，BMW第三季賣出了93,931輛純電動車，相較去年成長達79.6%，今年前三季累計銷售246,867輛純電車款，相比去年同期成長92.6%，而純電動力在他們今年前九個月的銷售佔比也來到13.4%，相信會有如此優異的表現也與他們的車輛打造策略有所關係。
不論是最新的i5或者是i7，其實都與5系列以及7系列長得一樣，這讓原本就是BMW的消費客群更可以接受，也因此對於他們的電動車款更感興趣，但是另一方面可以看到他們的PHEV車款銷售在前9個月下降了12.5%，跟Toyota集團的大幅成長截然不同，當然這可能也是因為前述的原因讓客戶直接轉換成為電動車主，而不是選擇插電式油電混合動力，特別的是品牌執行長Oliver Zipse直接表示，就算在中國他們也沒有任何降價計畫，他直接說到降價不是他們的策略，因為從銷售來看即便價格沒有降低，品牌依舊有著大幅成長，因此未來BMW的電動車並不會因此降價，想要擁有BMW純電動力可以不用再等了。