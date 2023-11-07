Toyota調降今年純電銷售目標39% 氫能源動力也大幅降低
今年對於Toyota來說是非常有意義的一年，在上一季更是達成了創廠以來累計銷售3億輛的目標，但是他們針對電動車款則是不太看好，將下半年的銷售數字調降39.1%之多，而氫燃料動力車款的目標也從原本的8,000輛調降至5,000輛，但是整體銷售表現依舊維持在960萬輛的目標，只是其中的結構有所調整而已。
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日本財報年度跟大家並不相同，近日公布的7~9月是他們的第二季財報數字，因此他們也針對了下半年的計畫做出改變，原定今年度會銷售20.2萬輛純電動車、13.7萬輛PHEV以及349.7萬輛傳統油電車款，但是最新的預測將電動車目標數字調整至12.3萬輛，降低了39.1%之多，不過對比2022年的3.8萬輛銷售量來說，在純電車款的表現依舊非常優異，而在PHEV部分則是調升至14.1萬輛，傳統油電車款的數字也上修至359.8萬輛，全年度依舊朝向960萬輛的目標邁進。
之所有會修改整體的銷售結構比例，就是因為電動車價格戰的開打，這讓許多企業於純電動力車款的利潤率降低，而對於Toyota來說他們還有更多其他的動力選擇，因此可以大幅度地避免價格競爭所帶來的影響，另外他們也針對了每個國家的能源狀況以及基礎設施進行調查，將會對純電車款以及電池的投資重新評估，很可能會讓純電動力的研發稍微放緩，並且針對油電複合動力做出更多努力，但目前看來2023下半年依舊還是會有強烈成長，Toyota依舊會在全球車壇扮演非常重要的角色。