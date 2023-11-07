▲ 美國Uber司機使用Model 3營業，15個月開12萬英里後電池陣亡了

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起初，這位名為Dobson的Uber司機，將原本使用的Toyota Camry，換成了一輛2019年份，里程數不高的Tesla Model 3，雖然車價達53,000 美元，但後續卻可省下大筆的燃料費與維修費，琪表示自他換成Model 3後，大概已經省下約10,000美元。
雖然節省了不少開銷，但Dobson的營業模式，仍讓電池吃不消，Dobson每周營業六天，每天行駛超過300英里，且每天使用兩次Tesla的超級充電站充電兩次，但當他累積行駛12萬英里後，電池最終陣亡，其實當他行駛90,000 英里時，電池顯示出 11% 的退化，在超過 110,000 英里大關後，他開始看到退化和續航力迅速下降，平均每次充滿電只能行駛170-180 英里。
一般來說，Tesla表示其瑱動車的電池，在行駛20萬英里後，電池容量只會損失約 12%。Dobson表示Tesla告訴他，他車輛電池的退化是由於定期磨損造成的。
由於營業用車的行駛里程都比一般用車多出許多，頻繁的使用超級充電，尤其充電次是超過建議次數時，就會對電池帶來帶來壓力。最終Tesla希望他將車歲回檢驗，並讓他花了9,000 美元更換電池，如今Tesla建議他充電充至80%就好，基本上即可提供160-170 英里的續航力，而Tesla為他更換電池後，僅提供了一年保固，同時，新電池在充滿電後理論僅有207英里的續航里程，徹比全新車與電池少了14%，這也讓Dobson懷疑Tesla只為他換上了翻新電池，而非全新電池。而Tesla方面，由於Tesla在美國沒有對外的公關發言部門，因此暫時還無法得知Tesla對此事的回應為何了？