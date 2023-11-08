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還記得三門掀背車，那個我們年輕時的夢？

▲ 還記得三門掀背車，那個我們年輕時的夢？
▲ 還記得三門掀背車，那個我們年輕時的夢？

Carture 車勢文化

人到一個年紀，開始對失去的比得到的更在意。 就像三門掀背這種車型，猛一想，如今市面上甚至僅剩寥寥可數的選項。

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遙想30年前，哪個男孩沒做過擁有一輛Civic三門的夢？
遙想30年前，哪個男孩沒做過擁有一輛Civic三門的夢？
好的，翻開台灣所有品牌車型表，你會看到如今充分意義上的掀背車本已越來越少，其中三門規格更是只剩Mini Hatch及Toyota GR Yaris而已，我知道，你或許會說這不過表示需求太低的弱勢物種，但對我們一整代車迷來說，「三門掀背」這樣的車型，更多是形而上的一種記憶與憧憬，所代表的，根本堪比青春年少的回憶。

目前臺灣市場還買得到的三門掀背車，MIni絕對是最重要的一支。
目前臺灣市場還買得到的三門掀背車，MIni絕對是最重要的一支。
想不到吧？台灣目前唯二買得到的三門掀背竟然Toyota也有份。
想不到吧？台灣目前唯二買得到的三門掀背竟然Toyota也有份。
事實上聊起三門掀背緣起，由來其實也並不精彩風光，不過是在那個石油危機經濟前景不明的70年代，一種權衡之下的經濟型產品而已，但正因低廉的價格、緊湊的尺寸與輕盈的重量，三門掀背反倒帶來令人喜出望外的運動性，同時讓更多人得以享受到駕馭樂趣，於是翻閱歷史你可以看到諸如Volkswagen Golf、Honda Civic等名聞遐邇的掀背車系，最早甚至僅有單一三門車型，而後才逐漸衍生五門、四門、二門敞篷甚至如今跨界氣息濃郁的變種版本。

Honda Civic最早可是僅有單一三門車型。
Honda Civic最早可是僅有單一三門車型。
不用說，VW Golf一開始當然也是僅有三門車型。
不用說，VW Golf一開始當然也是僅有三門車型。
上述那些是國外的事，但等到台灣汽車市場真正蓬勃發展的80、90年代，三門掀背車才真正搶盡本地車迷所有艷羨目光，那是個積極也樂觀的時代，解嚴、經濟起飛外加個人意識抬頭，在在讓擁有一輛「專屬自己的車」成了憧憬與期望，這時可以合理價格入手但卻又能跳脫「家庭氣息」的三門掀背車於是成了眾多愛車者的目標，比起價格更高的雙門跑車，三門掀背不僅同樣足以展現個性與體現駕馭魅力，同時也能讓更多人得以一親芳澤，事實上，當年也有許多品牌確實就以三門掀背車瞄準個性化年輕市場，以之與五門掀背兄弟一同攻城掠地，像是Opel Corsa、Volkswagen Golf/Polo、Seat Ibiza(Barcelona)、Peugeot 205、Citroen ZX、Fiat Punto等歐系掀背通常同時兼具三門與五門選項，一時之間，也讓台灣街道增添不少個性化風采。

還記得滿街跑的Opel Corsa嗎？當年這可是三門比五門賣得還好的經典範例呢！
還記得滿街跑的Opel Corsa嗎？當年這可是三門比五門賣得還好的經典範例呢！
90年代的VW Polo 6N，三門版本更顯俐落歐風。
90年代的VW Polo 6N，三門版本更顯俐落歐風。
也曾在台造成話題的Seat Ibiza(Barcelona)，俐落身形現在看依舊相當誘人。
也曾在台造成話題的Seat Ibiza(Barcelona)，俐落身形現在看依舊相當誘人。
Peugeot 205也曾是台灣掀背車市場極具重要性的產品。
Peugeot 205也曾是台灣掀背車市場極具重要性的產品。
Citroen ZX是三門比五門帥很多的代表性車款之一。
Citroen ZX是三門比五門帥很多的代表性車款之一。
Fiat Punto曾在90年代創造不俗銷售成績，而今偶然街頭仍可得見。
Fiat Punto曾在90年代創造不俗銷售成績，而今偶然街頭仍可得見。
然而這般榮景進入21世紀起急轉直下，21世紀是個貪婪的世紀，21世紀也是個休旅車的世紀，消費者要的越多，訴求專精或者分門別類的產品便成不受歡迎的設計，這20餘年來別說三門掀背逐漸消失，就連掀背車型都快給CUV打進救亡圖存的加護病房，於是乎如果想要擁有一輛更具風格座駕，除了早前提及區指可數但要價亦不菲的Mini Hatch與GR Yaris外，就得往日系品牌小跑車方向看去，換言之預算未過百萬根本想都別想性能味，對比90年代40餘萬就能換得一輛帥帥小掀背，現在你得起碼多花超過三倍以上遠勝通膨的鈔票，才能獲得類似的心理滿足感，當然有人會說如今這些鋼砲比起30年前快了不知多少，但別忘記當年就算強如W124 300E或是BMW 525i加速也不過爾爾那般，身為死老百姓車迷角度，相對之下那年代還是幸福許多。

沒有買賣就沒有殺害，少買一輛CUV，就多一輛掀背車可能活下去？？？
沒有買賣就沒有殺害，少買一輛CUV，就多一輛掀背車可能活下去？？？
七代Golf是最後一代具備三門車型的Golf，但更早之前台灣福斯就已不引進三門版本了。
七代Golf是最後一代具備三門車型的Golf，但更早之前台灣福斯就已不引進三門版本了。
Mini算是對於三門掀背存續最具責任感的品牌，直至才剛發表的最新世代Mini Hatch依舊保有三門車型。
Mini算是對於三門掀背存續最具責任感的品牌，直至才剛發表的最新世代Mini Hatch依舊保有三門車型。
現在三門掀背又少又貴，雖說換得更強悍的性能，但30年前要價僅40萬元起的三門小掀背對比同期像是E34 525i樂趣也不遑多讓啊！
現在三門掀背又少又貴，雖說換得更強悍的性能，但30年前要價僅40萬元起的三門小掀背對比同期像是E34 525i樂趣也不遑多讓啊！
然後牢騷發完有解嗎？當然沒有，很多時候對於這種時代巨輪碾壓後的結果，身為車迷除了唏噓充其量也只能懷念，而後看是找台老車玩玩初衷，或者繼續存錢朝新目標邁進囉...

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