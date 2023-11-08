▲ 還記得三門掀背車，那個我們年輕時的夢？

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好的，翻開台灣所有品牌車型表，你會看到如今充分意義上的掀背車本已越來越少，其中三門規格更是只剩Mini Hatch及Toyota GR Yaris而已，我知道，你或許會說這不過表示需求太低的弱勢物種，但對我們一整代車迷來說，「三門掀背」這樣的車型，更多是形而上的一種記憶與憧憬，所代表的，根本堪比青春年少的回憶。
事實上聊起三門掀背緣起，由來其實也並不精彩風光，不過是在那個石油危機經濟前景不明的70年代，一種權衡之下的經濟型產品而已，但正因低廉的價格、緊湊的尺寸與輕盈的重量，三門掀背反倒帶來令人喜出望外的運動性，同時讓更多人得以享受到駕馭樂趣，於是翻閱歷史你可以看到諸如Volkswagen Golf、Honda Civic等名聞遐邇的掀背車系，最早甚至僅有單一三門車型，而後才逐漸衍生五門、四門、二門敞篷甚至如今跨界氣息濃郁的變種版本。
上述那些是國外的事，但等到台灣汽車市場真正蓬勃發展的80、90年代，三門掀背車才真正搶盡本地車迷所有艷羨目光，那是個積極也樂觀的時代，解嚴、經濟起飛外加個人意識抬頭，在在讓擁有一輛「專屬自己的車」成了憧憬與期望，這時可以合理價格入手但卻又能跳脫「家庭氣息」的三門掀背車於是成了眾多愛車者的目標，比起價格更高的雙門跑車，三門掀背不僅同樣足以展現個性與體現駕馭魅力，同時也能讓更多人得以一親芳澤，事實上，當年也有許多品牌確實就以三門掀背車瞄準個性化年輕市場，以之與五門掀背兄弟一同攻城掠地，像是Opel Corsa、Volkswagen Golf/Polo、Seat Ibiza(Barcelona)、Peugeot 205、Citroen ZX、Fiat Punto等歐系掀背通常同時兼具三門與五門選項，一時之間，也讓台灣街道增添不少個性化風采。
然而這般榮景進入21世紀起急轉直下，21世紀是個貪婪的世紀，21世紀也是個休旅車的世紀，消費者要的越多，訴求專精或者分門別類的產品便成不受歡迎的設計，這20餘年來別說三門掀背逐漸消失，就連掀背車型都快給CUV打進救亡圖存的加護病房，於是乎如果想要擁有一輛更具風格座駕，除了早前提及區指可數但要價亦不菲的Mini Hatch與GR Yaris外，就得往日系品牌小跑車方向看去，換言之預算未過百萬根本想都別想性能味，對比90年代40餘萬就能換得一輛帥帥小掀背，現在你得起碼多花超過三倍以上遠勝通膨的鈔票，才能獲得類似的心理滿足感，當然有人會說如今這些鋼砲比起30年前快了不知多少，但別忘記當年就算強如W124 300E或是BMW 525i加速也不過爾爾那般，身為死老百姓車迷角度，相對之下那年代還是幸福許多。
然後牢騷發完有解嗎？當然沒有，很多時候對於這種時代巨輪碾壓後的結果，身為車迷除了唏噓充其量也只能懷念，而後看是找台老車玩玩初衷，或者繼續存錢朝新目標邁進囉...