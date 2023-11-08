▲Mercedes-Benz 公開電動車撞擊測試結果

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為何如此安全#1｜不僅是假人而已
測試中 EQA 與 EQS SUV 個別配置了兩個測試假人，以三個女性與一個男性假人受測，每個假人上裝有 150 個監測點，撞擊結果數據分析皆顯示受到嚴重致命傷害的風險極低，表示兩輛車的車室潰縮區及進階安全系統等相關設計，皆已為撞擊中的乘客提供完善的防護力，所有安全裝置包含安全氣囊、能自動束緊的安全帶在內，都如預期中發揮保護作用。
碰撞測試的另一個焦點是安全專家在兩輛車的駕駛座上放置的假人類型 Hybrid III 5th Percentile Female，這是目前汽車行業用於正面撞擊測試的女性假人。它相當於一名身高約 150 公分、體重約 49 公斤的成年女性，且根據統計數據，全世界只有 5% 的女性身型比其更矮小或更輕。多年來，Mercedes-Benz 一直在前座使用「第五百分位女性假人[1] 」進行正面碰撞測試，盡可能為最廣泛的用車人設計安全防護系統。許多消費者保護協會的評級以及世界各國的法規標準均開始要求使用「第五個百分位女性假人」進行測試。另一位 5% 的女性假人是 撞擊測試中EQA 的乘客，而EQS SUV 的乘客座位上有一個 Hybrid III 50th Percentile 的假人，模擬一位平均身高體重 78 公斤的男性。
為何如此安全#2｜精心設計的高壓電能系統
而針對電動車電池結構安全性需求，Mercedes-Benz 為純電車型開發了一個階段式高壓電保護系統，該系統有八個關鍵元素，以確保電池和所有電壓超過 60 伏特零組件的安全性。例如，分開且獨立的正極和負極接線；和一個在發生嚴重碰撞時能自動關閉的自我監控高壓系統，以避免造成高壓電池受到撞擊時可能會產生火花或使人員遭受電擊等危險。在許多情況下，Mercedes-Benz 內部的高安全標準超出了法規標準要求或消費者保護組織的要求，此次最新的碰撞測試再次證明了這一點。
為何如此安全#3｜自營車輛安全技術中心
Mercedes-Benz 早於 1969 年便成立車輛事故研究部門，在撞擊測試上已積累超過 60 年的深厚經驗，結合各種涉及Mercedes-Benz 車輛的事故分析，構築符合真實情境的生活安全理念基礎，藉由持續剖析事故起因，來強化安全科技及改善方案，以實現零事故願景。自 2016 年以來，Mercedes-Benz 在辛德芬根全新打造的車輛安全技術中心持續不斷地進行撞擊測試，該測試中心是世界上同類型中最大、且最現代化的一個測試中心。它擁有三個可高度靈活應用的撞擊車道，結合面積超過 8,000 平方公尺（90 m × 90 m）的大型無支柱空間以執行撞擊測試，其測試容量亦非常驚人，光在辛德芬根這座測試中心Mercedes-Benz 每年就進行多達 900 次碰撞測試和 1,700 次雪橇測試。
Mercedes-Benz 更將安全技術與豪華美學結合，推出「安全交響曲 （Safety Symphony）」車輛安全宣傳影片，透過超高速攝影，以藝術化拍攝手法呈現兩輛車在測試撞擊的瞬間，安全系統如何在眨眼瞬間細膩地協同運行，實現生命安全的最大保障。撞擊過程中各項安全系統在毫秒間的交互反應，有如古典交響樂的精湛演出，所有元素的和諧運作只為創造人身安全的偉大成果，這也成為宣傳影片的命名由來。