▲福特六和推 11 月全車系優惠專案

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「與德同規」人氣指標車款Ford Focus推出以來，以旅行車、五門掀背、跨界休旅兼備的多元車型設定，持續滿足消費者各項用車需求。當中德規運動旅行車New Ford Focus Wagon結合優秀產品力與旅行車車格優勢，在適中的車身尺寸下，具備媲美SUV的高度空間實用性；持續以運動操駕樂趣的New Ford Focus Hatchback，則是以1.5升EcoBoost®182渦輪增壓汽油引擎作為核心，搭配SelectShiftTM八速手自排變速箱，展現出同級最佳的182ps峰值輸出以及17.1km/L的高效油耗表現；New Ford Focus Active則在延續Focus車系操控本質的同時，帶來更優異的乘坐舒適性，其離地高度163mm（前懸吊提高40mm／後懸吊提高44mm），搭配後獨立式懸吊系統和同級唯一的多地形處理能力，並提供標準、節能、運動、防滑和非鋪裝路面等多種動態行車模式，造就New Ford Focus卓越的操駕樂趣及多地形處理能力。
純正歐系運動跑旅New Ford Kuga上市以來，持續以豐富大滿配的科技配備，成功於台灣中型休旅市場奠立一席之地。24年式全新推出的EcoBoost®180 ST-Line Sport車型，搭載1.5L渦輪增壓汽油引擎，並採用PFI歧管噴射與GDI缸內直噴雙噴油系統技術搭配八速手自排變速箱，具備最佳馬力180ps / 6,000rpm、26.3kgm / 3,000rpm峰值扭力輸出；同時透過專屬ST-Line運動化內外觀鋪陳、先進智駕科技配備等產品優勢，滿足消費者對於中型休旅各項要望；至於以性能操控見長的EcoBoost®250 ST-Line Performance車型，則是採用整合先進雙渦流與電子式卸壓閥等先進技術的2.0L雙渦流渦輪增壓汽油引擎，創造同級唯一250hp / 5,500rpm最大馬力及38.7kgm / 3,000rpm最大扭力，結合SelectShiftTM八速手自排變速箱，完美兼備強勁動能與高效節能的跑旅特質。而EcoBoost®250車型採用同級唯一運動化調校，搭載AWD可分離式智慧四輪驅動系統及動態行車模式切換系統，能於毫秒間精準判斷全地形路況，智慧切換四輪驅動或前輪驅動，無論是濕滑、雪地、沙地等路況，皆能施展最佳抓地與脫困力，讓操控更能得心應手，藉此建構出New Ford Kuga全新的ST-Line極致性能跑旅雙動力。除全新推出的Kuga EcoBoost®180 ST-Line Sport車型外，福特六和同步針對24年式EcoBoost®180旗艦型進行配備升級，提供12.3吋寬螢幕豪華全數位儀錶板、霧銀車頂行李架兩項實用配備，另外加碼針對所有Kuga車主，可選配售服優惠價格升級Ford Kuga Vignale 20吋鋁合金輪圈及Continental PremiumContactTM 6（245/45 R20）專屬配胎，總市值11萬元，本月優惠價59,999萬元，全台限量20組，讓消費者輕鬆升級歐洲純正跑旅New Ford Kuga的獨家駕馭樂趣。
正宗美式皮卡Ford Ranger具備的強勢的地形征服力與多元應用性，完美詮釋「Built Ford Tough」精神，The All-New Ford Ranger擁有更強悍的越野及地形征服實力，以及全面進化的數位座艙科技，和同級最完整的主動安全科技與被動安全防護；其中XLT車型以其卓越的商業多工應用機能和駕乘舒適性脫穎而出，無論是在商業用途還是日常駕駛都為消費者提供了新選擇，並以極具競爭力的價格為消費者打開了入手高品質皮卡的大門。其搭載2.0L直列四缸柴油渦輪引擎（170ps／41kg-m）及SelectShiftTM六速手自排變速箱，可於低速時提供強大的扭力，展現豐沛動力輸出之餘，更擁有出色的3,500kg拖曳能力，並承繼過往出色的貨斗載物優勢，創造多元空間收納機能，XLT車型採用高抗磨車斗護板、車斗固定扣環、車斗綑綁繩固定桿等便利設計，以及置物箱快拆蓋和可調式車斗滑軌等機能，因應消費者不同需求，靈活裝載貨品、家用物品或露營用具等多元型態物件。同時，標配9顆SRS輔助氣囊及Ford Co-Pilot360TM全方位智駕科技輔助系統，為同級最先進的新世代智駕兩用皮卡。