福斯商旅歡慶 75 周年 “VW VanLife 嘉年華“ 繽紛登場
完美體現#VanLife精神的福斯商旅，自創立至今已超過75年的光榮歲月，不僅持續在車壇歷史締造經典傳奇，也在世界各地陪伴無數人難忘的生活點滴。為慶祝福斯商旅75周年，台灣福斯商旅將於11月10日（五）上午11：00至11月12日（日）晚上22:00止，在台北101水舞廣場盛大舉辦「VW VanLife 嘉年華」活動，現場將同步展出風靡全球的ID. Buzz，與歷代經典車款齊聚狂歡，共同為75週年慶典再創VanLife風潮！敬邀所有喜愛福斯商旅的車迷朋友們一同共襄盛舉。
2GameSome - 有車賞
台灣福斯商旅為感謝車主長期以來的支持和陪伴，特別盛大舉辦「VW VanLife 嘉年華」活動，並精心規劃T1~全新Multivan等經典車款以車隊遊行為活動正式揭開序幕；現場更準備多項精彩豐富的活動內容，包含【歷代經典車款展示區】、【VanLife專屬展示區】、【經典德國美食區】、【親子互動體驗區】等多樣趣味主題活動，誠摯歡迎所有喜愛福斯商旅的大小朋友一起享受專屬於你的VanLife時光。
除上述活動內容外，將於11/11（六）~11/12（日）晚上18：00～19：00邀請實力派歌手【?te壞特】與全方位藝人【馬念先】熱情開唱，歡迎粉絲們一同前來，共同參與2023「VW VanLife 嘉年華」；此外，活動現場更準備多項精美好禮：凡於活動當天，加入品牌My eVanLife APP之會員，及福斯商旅車主（成功登錄至My eVanLife APP或憑行照），現場就有機會獲得限量好禮，數量有限送完為止喔！欲了解更多活動資訊，請洽福斯商旅官方粉絲團(https://www.facebook.com/VW.Bulli.Taiwan/) 或免付費服務專線：0800-889-699。