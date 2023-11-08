《哈林小隊》遭爆沒補助第二季難產 節目方發聲「再給一點時間」
由「哈林」庾澄慶領軍的實境節目《騎吧!哈林小隊》，日前最終回，收視破紀錄，25-49F台視收視率為1.66，節目叫好又叫座，但之前卻被爆因沒補助金，第二季恐難產。對此，今製作單位好看娛樂也強調，「好看做節目從來不是因為有沒有補助」，喊話觀眾「再給我們一點時間！」
記者黃盈容/綜合報導
《騎吧!哈林小隊》推出彩蛋慶功影片，哈林開心說：「我平常聚會是不唱的，今天我願意為各位演唱。」並獻唱經典情歌《情非得已》，開心和眾人大合唱。《騎吧!哈林小隊》播出後引起單車運動風潮，粉絲跟著哈林小隊路線環島，也不捨敲碗第二季。
對於遭爆第二季因沒補助將難產，好看娛樂很感謝大家的支持，並重申「好看做節目從來不是因為有沒有補助，而是這個節目對我們來說是不是有意義或者是會是好看的內容」。至於《騎吧!哈林小隊》第二季會不會往下做？好看娛樂表示：「再給我們一點時間，希望能夠不負觀眾的期待。」
《騎吧!哈林小隊》精神領袖哈林喊話，大家相聚因為「緣」，只要「想」，就會有機會，一切都有可能。哈林感性說：「屬於你的緣，是遇見以後不離開，是久久之後離不開。在2023年，陪伴哈林小隊騎車環島的大家，不也是遇見以後不離開嗎？對於最終回收視率再創新高！充滿感謝。」
哈林也透露最印象深刻片段，「這次的環島，有照片、有影片真的是回憶滿滿，我射箭那段自己看了五遍，覺得非常值得。」