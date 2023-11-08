雙色內裝搭載一體式雙螢幕 Kia Carnival小改款呈現高貴質感
▲ 雙色內裝搭載一體式雙螢幕 Kia Carnival小改款呈現高貴質感
Carture 車勢文化
2023-11-08 16:55:20
Kia品牌旗下大型MPV車款Carnival即將迎來小改款，而先前我們已經看到外觀改採更為現代化的特色，與品牌內的電動車款有著一樣的設計語彙，而現在原廠則是釋出了內裝照片，可以看到採用深淺雙色內裝打造出高質感氛圍，同時也應用更多現代化的科技創造出先進感受，原廠也強調在隔音表現更好，擁有優異的乘車質感。
Kia Carnival小改款之後內裝也進化許多，擁有深淺雙色的配置呈現出高質感的氛圍。 Kia Carnival受到不少大家族歡迎，在MPV市場當中產品力優異，現在也即將迎來小改款的發表，之前我們看到這輛車的外觀設計更像是電動化的車型，透過線條感十足的日行燈條搭配俐落的車身鈑金折線，創造出極佳的前衛色彩，內裝部分現在曝光後可以看到在車室內的上半部分採用了深藍色的設計，而下半部則是使用米白色鋪陳，讓視覺感受上更加活潑，並且創造出更優異的質感，特別的是在儀表台的下方還有一道鋼琴烤漆飾條，中央還有金色點綴，呈現出更高級的氛圍。 × Kia Carnival小改款之後內裝也進化許多，擁有深淺雙色的配置呈現出高質感的氛圍。
而螢幕部分也跟上了潮流採用一體式的設計，中央的螢幕也朝向駕駛者將更容易操作，而在空調控制介面部分也採用了最新的觸控式螢幕設計，讓實體按鍵減少創造出新世代車款感受，而最有感的就是取消了直立式排檔桿設計，改採旋鈕的方式控制，為中央扶手創造更多空間，不過在動力系統部分尚未透露，只確定會有油電系統導入其中，並且還有汽油以及柴油配置，另外在底盤部分也將會換上全新的懸吊系統讓行駛更加平穩，並且配置更多隔音材料，確保行駛時擁有更安靜的車室環境，目前在韓國已經可以預購這輛車，正式發表將會在不久之後看到。
中央的排檔機構改採旋鈕式的設計，而冷氣介面也變成了觸控式的螢幕，讓視覺感受更為簡潔。 × 中央的排檔機構改採旋鈕式的設計，而冷氣介面也變成了觸控式的螢幕，讓視覺感受更為簡潔。 外觀透過俐落的LED日行燈創造出電動車的前衛感，車輛的線條也相當筆直呈現新世代風格。 × 外觀透過俐落的LED日行燈創造出電動車的前衛感，車輛的線條也相當筆直呈現新世代風格。 目前這輛車在韓國已經開放預購，正式發表將會在本月登場。
× 目前這輛車在韓國已經開放預購，正式發表將會在本月登場。