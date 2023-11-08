▲ 【車勢星聞】《未來少女》總冠軍幻藍小熊(GENBLUE)奪百萬名車大獎，采甄、媛媛被公認最「雷」駕駛

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幻藍小熊成員日前親自前往領獎，感動直呼這是她們人生中第一部屬於自己的車，老早就討論好要一起開車去兜風，團裡有駕照的容容、Ayeon(阿勇)及XXIN，更被其他成員覬覦可以當團內的「專屬司機」，讓她們開玩笑直呼：「想得美！」聊到比賽過程的辛苦，除了兼顧課業，大部分的女孩們表示隨著比賽練習，過程難免偶爾會有些不自信，僅有14歲的Vicky也提到：「在唱歌的時候，會因為沒有對到音準覺得很丟臉，就會忍不住哭出來。」采甄則說：「我們練習結束後會聚在一起聊天、放鬆心情，順便說出一些想說的話，大家都會講到很想哭。」女孩們分享因為慢慢走向了更大的舞台，所以常會從中看見自己的不足，有時一直練習但還是練不好的時候，都會自責到情緒低落，不過好險身在團體中，有彼此可以互相加油打氣。而成員中有駕照的容容、Ayeon(阿勇)以及XXIN，更直接讓其他沒有駕照的成員覬覦能當司機，無論出遊、上下班，都能載著大家一起！毓更笑說：「想要上下班都坐這台車，就不用叫計程車了，還可以隨時到各城市玩！」讓三位擁有駕照的「姊姊們」開玩笑表示：「會不會太超過，你們想得太美了！」采甄也虧容容看起來就是危險駕駛，開玩笑說：「想用這台車跟大家一起去旅行，但絕對不會是讓容容開車。」有趣的是，當提到「最不想讓誰當駕駛」時，采甄及媛媛卻是大家公認最靠不住的駕駛人，原因是采甄過動的個性感覺一不小心就會忽略交通規則；媛媛更被全團笑說感覺隨時都在弄不清楚交通規則的狀態！BIDO說：「最不想給采甄載，因為感覺她會因為聊天聊嗨了就不專心開車。」XXIN則笑說：「如果媛媛把煞車踩成油門，或是方向燈按成雨刷、在高速公路上開30之類的，我完全不意外！感覺交通會因她整個大亂。」媛媛則與采甄互指對方，直呼對方才是最「雷」駕駛，鬥嘴畫面相當有趣。