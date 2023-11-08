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入門純電越野休旅增添戰力 比亞迪方程豹 豹3搶先曝光

▲ 入門純電越野休旅增添戰力 比亞迪方程豹 豹3搶先曝光
▲ 入門純電越野休旅增添戰力 比亞迪方程豹 豹3搶先曝光

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BYD比亞迪打造了純電越野休旅品牌方程豹，而他們也為這個品牌打造了三輛車，分別是豹3、豹5以及豹8，先前我們已經看到豹5以及豹8的發表，而現在最入門的車款豹3也即將出現，搶在發表之前中國媒體率先曝光了這輛車，小巧的身形搭配上強烈的鈑金線條相當有型，而超值的價格更是受到年輕人的喜愛。

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方程豹第三輛車豹3即將發表，車頭橫貫水箱護罩的兩條LED日行燈非常顯眼。
方程豹第三輛車豹3即將發表，車頭橫貫水箱護罩的兩條LED日行燈非常顯眼。
豹3是一輛入門的純電越野休旅車款，這輛車是繼豹5以及豹8之後，該品牌「358」首波系列車型的最後一台，這輛車也即將在近日發表，不過在發表之前中國媒體率先取得了影片截圖，可以看到車輛的車身尺碼並不大，雖然詳細規格尚未公布，不過預計這輛車將會比比亞迪Atto 3還要更大一些，而Atto 3的車長為4,455mm、寬1,875mm、高1,615mm、軸距2,720mm，預估豹3的車長大約會落在4.5米左右，而從圖片可以看得出來前、後懸設計的非常短，相信在越野表現方面會相當不錯。

而車身外型部分，前後保桿都設計得相當粗獷，從底板延伸出來的銀色護板相當具有侵略感，兩側的輪拱是一大亮點，方形且非常外凸的設計顯得肌肉感十足，而前方可以看到兩道LED燈條貫穿車頭，後方的尾燈也採用橫柵式處理，備胎蓋的兩側還有鈑金線條向下延伸，讓整體視覺不顯得無趣，車頂部分配置全景天窗，當然也有車頂架的設計，目前關於動力部分尚未公布，不過將會搭載前後雙馬達系統，電池則是比亞迪子公司 FinDreams 的磷酸鐵鋰電池，價格部分則會落在20~30萬人民幣之間，折合台幣約89~133萬元之間，相信對於入門市場將會非常受到喜愛。

車側可以發現輪拱採用方形設計且非常外突，車輛粗獷的風格非常明顯。
車側可以發現輪拱採用方形設計且非常外突，車輛粗獷的風格非常明顯。
尾燈也採用橫柵式處理，備胎蓋兩側也有向下延伸的鈑金折線相當有型。
尾燈也採用橫柵式處理，備胎蓋兩側也有向下延伸的鈑金折線相當有型。
車頂有著全景天窗的配置，車內的空間在視覺感受上會更加空曠。
車頂有著全景天窗的配置，車內的空間在視覺感受上會更加空曠。
中國網路上也已經有間諜照片出現，車型尺碼並不大，而採用貼平式的把手設計展現電動車前衛氣息。
中國網路上也已經有間諜照片出現，車型尺碼並不大，而採用貼平式的把手設計展現電動車前衛氣息。

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