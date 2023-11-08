▲ 入門純電越野休旅增添戰力 比亞迪方程豹 豹3搶先曝光

我是廣告 請繼續往下閱讀
豹3是一輛入門的純電越野休旅車款，這輛車是繼豹5以及豹8之後，該品牌「358」首波系列車型的最後一台，這輛車也即將在近日發表，不過在發表之前中國媒體率先取得了影片截圖，可以看到車輛的車身尺碼並不大，雖然詳細規格尚未公布，不過預計這輛車將會比比亞迪Atto 3還要更大一些，而Atto 3的車長為4,455mm、寬1,875mm、高1,615mm、軸距2,720mm，預估豹3的車長大約會落在4.5米左右，而從圖片可以看得出來前、後懸設計的非常短，相信在越野表現方面會相當不錯。
而車身外型部分，前後保桿都設計得相當粗獷，從底板延伸出來的銀色護板相當具有侵略感，兩側的輪拱是一大亮點，方形且非常外凸的設計顯得肌肉感十足，而前方可以看到兩道LED燈條貫穿車頭，後方的尾燈也採用橫柵式處理，備胎蓋的兩側還有鈑金線條向下延伸，讓整體視覺不顯得無趣，車頂部分配置全景天窗，當然也有車頂架的設計，目前關於動力部分尚未公布，不過將會搭載前後雙馬達系統，電池則是比亞迪子公司 FinDreams 的磷酸鐵鋰電池，價格部分則會落在20~30萬人民幣之間，折合台幣約89~133萬元之間，相信對於入門市場將會非常受到喜愛。