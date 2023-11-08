▲ 【車勢星聞】葉全真錄《花甲少年趣旅行》體驗娛樂用非正規甩尾卡丁車，意外撞護欄成石臂人！

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現在葉全真已出院，左手臂前段裹著石膏，所有雙手能做的事都變成單手做，嚴重影響生活起居，醫師叮囑石膏必須14天後才能拆除，之後要戴護具6週，還要復健。葉全真目前剛完成參與兩部電影演出，經紀公司預估接下來須取消及延遲2-3個月的演出工作，幫助葉全真順利恢復健康。實境節目《花甲少年趣旅行》原訂11/1~11/5在屏東墾丁展開全新旅程錄製，邀請花甲前輩李銘順、葉全真以及少年偶像蔡凡熙、雷嘉汭一同旅行，因為三位皆是葉全真未合作過的演員，可以因外景節目結識更充滿期待與興奮。而第一次出演實境節目的李銘順，專程從新加坡趕來，第一眼見到葉全真就認出她來，兩人雖然從未合作過，但他曾經在新加坡看過葉全真的影視作品，對她演出印象深刻。葉全真表示「答應參演是因為之前參加過一次節目旅行，結交了非常好的朋友，這次想再認識新的夥伴，看是否能再產生不一樣又有趣的火花。」沒想到錄影的第二天就發生意外，讓葉全真好生懊惱！錄影第二天(11/2)，四位花甲少年除了在屏東大啖在地美食之外，到墾丁玩水也是這趟旅行重點之一。驅車享用晚餐途中，他們看到沿路有許多娛樂卡丁車場，活潑好動的一行人就臨時起意，相約一起感受速度快感。在教練進行操作指導、講解安全注意事項及試駕後，四人正式分組體驗，跑道上驚叫笑聲連連；然而在抵達終點前，葉全真因無法完全停止而撞上護欄。葉全真事後表示「當時真的痛到無法說話，心裡不斷祈禱希望不要太嚴重，不要耽誤到後面行程。結果沒想到一切都是多想，沒有其他後面行程了。」