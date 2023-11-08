網紅MEI MEI宣布「升格4寶媽」！林襄變小迷妹嗨翻：為國家貢獻
烏拉圭混血的網紅模特兒MEI MEI（謝若梅），天生擁有一副深邃的五官，再加上極為火辣的身材，吸引大批粉絲喜愛，結婚後的她至今已經生下3位健康男寶寶，沒想到今（8）日再度傳出喜訊，即將迎來第四胎，讓眾人紛紛留言祝賀，「真的太強大了。」
記者詹鎰睿／綜合報導
MEI MEI今日晚間在IG上宣布好消息，「那個…不好意思～又要來跟大家報喜了，還記得我之前發過文說有點想要第四胎嗎，休息兩年後寶寶來報到了！」從來都沒有辦過性別派對的她，還興奮地表示，「這胎勢必要辦一下吧！意義非凡啊，根本像開賭盤一樣刺激。」
貼文曝光後，立刻湧入大量網友祝福，「太強！！不過這美好基因要多生點是對的」、「不知道這次如果是女生會被三個哥哥寵成什麼樣」、「不可能！妳是要生一個足球隊嗎？」就連啦啦隊女神林襄也是MEI MEI的粉絲，直呼，「小公主要來了吧~洗基因~為國家貢獻。」
事實上，MEI MEI在2018年與大15歲的老公結婚後迅速懷孕，自2019年5月生下大兒子之後，連續2年生下二寶與三寶，創造3年生3胎的超狂紀錄，再加上MEI MEI總是能迅速恢復好身材，而且每個孩子都長得十分可愛，逐漸擄獲大批粉絲愛戴，如今又宣布懷上第四胎，再度掀起討論。