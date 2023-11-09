MLB／費城人宣布Harper明年改守一壘！不與30轟重砲Hoskins續約
根據《美聯社》報導，費城費城人（MLB）球團，已決定將兩屆MVP外野手Bryce Harper在明年球季移往一壘防區，且棒球營運總裁Dave Dombrowski已經告訴陣中一壘30轟重砲 Rhys Hoskins，球團不會對他提出合格報價，將可去自由市場尋求合約。
記者張志宇/綜合報導
費城人棒球營運總裁Dave Dombrowski透露，「球隊在內部會議上經過多方討論，認為將Harper移來內野防守是最明智的選擇，至於今年已滿30歲在本季春訓就受傷而整季報銷的Hoskins，球團認為他仍是好的打者，但球隊目前並沒有他的位置，已告知他先去自由市場追尋其他合約。」
Bryce Harper因在去年11月動了TJ手術，在本季5月初才歸隊，在本季126場出賽中，繳出打擊率0.293、21轟、72分打點的成績，美媒認為費城人球團會做出此決定，是因爲Harper已滿31歲，與費城人13年合約還有8年，將他調往一壘無非是要減少受傷風險，也能讓Harper更專注在打擊上。
至於現年30歲的Rhys Hoskins至2017年生涯登上大聯盟就一直效力費城人，生涯出戰667場繳出148轟、588安、405分打點與打擊率0.242的成績，雖今年因傷沒有在大聯盟出賽，但在去年球季156場出賽中，繳出30轟、145安與打擊率0.246的成績。