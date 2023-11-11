影／輔大「12女僕」尬街舞！2分鐘影片暴紅　眾喊：後悔沒填輔仁

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許多網友因Dcard貼文，跑到主辦單位「College High大學街舞高峰會」YouTube頻道朝聖，一名網友護航說：「大家一直嘴她們，這不是裸露，這是底層送溫暖，是黑暗中的救贖，所以我勸你們不要多管閒事！」留言獲上千人按讚認同，「發自靈魂的吶喊！！！respect」；更多網友留言「後悔沒填輔仁」。
對此，主辦「College High大學街舞高峰會」的中華民國街舞運動推廣協會秘書長田俊拓接受《NOWnews今日新聞》電話訪問時表示，他認為輔大參賽隊伍「我們來輔侍您，主仁>\\<」的女僕裝扮，正是「打造自己喜歡的樣子」，造型與舞蹈編排極具衝突感，「讓人抓狂的表演，蠻有趣的」。
至於被部分網友「澀澀」的聯想，田俊拓則認為是大驚小怪，強調舞者呈現演出的方式都是Style風格的展現，相信輔大團隊在演出前都已考量清楚，並做好相關防護措施，直言她們演出對推廣街舞「幫了很大的忙」，直言街舞的精神，就是展現自己獨特的風格。
第19屆「College High大學街舞高峰會」Stage 1及Stage 2賽事已在10月底落幕，下月16日將在內湖德明財經科大體育館，舉行HIPHOP、POPPING與LOCKING團體賽，及「World Cup世界大學街舞高峰會」台灣2隊選拔賽；隔天17日則是團體8強與國對國世界大賽，共有6國隊伍參賽。